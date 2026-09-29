क्या आज होगी झमाझम बारिश? मौसम का मिजाज बदले तो किचन में बनाएं ये झटपट और चटपटी डिशेज

जब भी आसमान में काले बादल छाते हैं और ठंडी हवा चलती है, तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है क्या आज बारिश होगी? और जैसे ही हल्की-फुल्की बूंदें गिरनी शुरू होती हैं, वैसे ही हमारा दिल कुछ गरमा-गरम और चटपटा खाने का करने लगता है. मौसम चाहे जैसा भी हो, खाने का शौकीन हर इंसान यही सोचता है कि इस सुहाने माहौल में किचन से ऐसी कौन सी खुशबू आए जो पूरे घर का मूड बना दे.

​इस बदलते मौसम में जब हल्की बारिश या ठंडी हवा का अहसास होता है, तो समझ नहीं आता कि परिवार के लिए क्या खास बनाया जाए. अगर आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है कि आज किचन में क्या नया ट्राई करें, तो चिंता मत कीजिए. आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी आसान और मजेदार चीज़ें जिन्हें आप झटपट बना सकते हैं और इस सुहाने मौसम का मजा ले सकते हैं.

​बारिश के मौसम में क्या बनाएं?

​जब बाहर मौसम सुहाना हो, तो सबसे पहले गरमा-गरम चाय की याद आती है. चाय के साथ अगर कुछ क्रिस्पी और चटपटा मिल जाए, तो दिन बन जाता है. आप चाहें तो घर पर आसानी से प्याज के पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा या गरमा-गरम क्रिस्पी कचौड़ी बना सकते हैं. इसके अलावा, अगर आप कुछ हल्का-फुल्का और झटपट चाहते हैं, तो मैगी, पास्ता या ब्रेड पिज्जा भी बच्चों को बहुत पसंद आता है.

कैसे बनाएं प्याज के पकौड़े-

सामग्री-

2 बड़े प्याज

1 कप बेसन

1-2 हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच अजवाइन

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

¼ छोटा चम्मच हल्दी

नमक स्वादानुसार

2 बड़े चम्मच हरा धनिया

तेल तलने के लिए

विधि-

एक बाउल में प्याज, हरी मिर्च, धनिया और नमक मिलाकर 5 मिनट के लिए रख दें. इसमें बेसन, अजवाइन, हल्दी और लाल मिर्च डालें. जरूरत पड़ने पर थोड़ा-सा पानी डालकर गाढ़ा मिश्रण तैयार करें. कढ़ाही में तेल गर्म करें. मिश्रण को हाथ से छोटे-छोटे हिस्सों में तेल में डालें. सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. हरी चटनी या सॉस के साथ गर्मागर्म सर्व करें.

कैसे बनाएं ब्रेड पकौड़ा-

सामग्री-

4 ब्रेड स्लाइस

2 उबले आलू

1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ छोटा चम्मच गरम मसाला

नमक स्वादानुसार

1 कप बेसन

चुटकीभर हल्दी

पानी आवश्यकतानुसार

तेल तलने के लिए

विधि-

उबले आलू को मैश करके उसमें नमक, हरी मिर्च, लाल मिर्च और गरम मसाला मिलाएं. ब्रेड स्लाइस पर आलू का मिश्रण फैलाकर दूसरी स्लाइस से ढक दें. बेसन, हल्दी, नमक और पानी मिलाकर बैटर तैयार करें. तैयार ब्रेड को बेसन के बैटर में डुबोएं. गर्म तेल में गोल्डन होने तक फ्राई करें. बीच से काटकर हरी चटनी और टमाटर सॉस के साथ सर्व करें.

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