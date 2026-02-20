विज्ञापन
Holi 2026 Recipe: होली पर इस हैक्स को फॉलो कर एक साथ बनाएं 7 गुझिया

Holi 2026 Recipe: होली का त्यौहार गुझिया के बिना अधूरा सा लगता है. अगर आपको भी इसे बनाना झंझट लगता है, तो इस हैक्स को करें फॉलो.

Read Time: 3 mins
Holi 2026 Recipe: होली पर इस हैक्स को फॉलो कर एक साथ बनाएं 7 गुझिया
Holi 2026 Recipe: गुझिया बनाने की आसान ट्रिक्स.

Holi 2026 Recipe: होली का त्यौहार कुछ पकवानों के बिना अधूरा सा है और उन्हीं में से एक है गुझिया. होली पर मावा, रवा की गुझिया बनाई जाती हैं. लेकिन इन्हें बनाना थोड़ा झंझट वाला काम है. अगर आपको भी एक-एक करके गुझिया बनाना पड़ता है, और आप ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं, जिससे एक साथ कई गुझिया बनाई जा सकें, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, आज हम एक ऐसे हैक्स के बारे में बता रहे हैं, जिससे एक साथ 7 गुझिया बनाई जा सकती हैं. swatibanarasi नाम के इंस्टाग्राम पेट पर हमें ये वीडियो मिला. जिसमें गुझिया बनाने की आसान विधि बताई गई है.  

कब है होली का त्यौहार- (When is Holi Festival) 

होली का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही धूम-धाम से मनाया जाता है. होली रंगों का त्यौहार है जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक पसंद करते हैं. हिंदू धर्म में होली खा खास महत्व है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होली का पर्व मनाया जाता है.  वैदिक पंचांग के अनुसार, हर वर्ष फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है, फिर इसके अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है. पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन 03 मार्च को किया जाएगा और 4 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी. 

यहां देखें वीडियोः 

   
इस वीडियों में दिखाया गया है कि महिला एक बड़ी मैदा की रोटी बेलती है. फिर इसमें वो 7 जगह पर मावा वाली फिलिंग रखती है. फिर एक गिलास की मदद से रोटी को मोडकर कट कर लेती है. इसके बाद उन्हें कांटे की मदद से दवा कर शेप कर देती है. पैन में तेल गरम करके डीप फ्राई करती है. तो इस तरह से आप भी मिनटों में बना सकते हैं होली पर गुझिया. 

