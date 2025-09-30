नस-नस से पिघलकर बाहर निकलेगा यूरिक एसिड, ये 4 सब्जियां हैं ब्रह्मास्त्र, इन लोगों को तो जरूर करना चाहिए सेवन

Uric Acid Control Vegetables: आज के समय में यूरिक एसिड की समस्या काफी देखी जाती है. यूरिक एसिड खून में पाया जाने वाला एक केमिकल है, जो शरीर की कोशिकाओं और प्यूरीनयुक्त फूड्स से बनता है. जब शरीर में प्यूरीन की मात्रा बढ़ जाती है तो किडनी उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती है और शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है. जिससे शरीर को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी यूरिक एसिड को कम करना चाहते हैं तो इन सब्जियों को डाइट में जरूर शामिल करें. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं वो सब्जियों के नाम.

यूरिक एसिड को कम कर देती हैं ये सब्जियां- (Uric Acid Kam Kaise Kare)

1. टमाटर-

टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसका इस्तेमाल लगभग हर दिन हर घर में किया जाता है. इसे सलाद सब्जी में कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसमें विटामिन सी काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है, जिसे नियमित खाने से शरीर से यूरिक एसिड का लेवल कम हो सकता है. इसे आप सलाद, सब्जी, जूस, सूप और चटनी के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं.

2. खीरा-

खीरा खाने से भी यूरिक एसिड कम करने में मदद मिल सकती है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. क्योंकि खीरे में फाइबर ज्यादा होता है, जो यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद कर सकता है.

3. नींबू-

यूरिक एसिड कम करने में नींबू आपकी मदद कर सकता है. एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़कर आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर पीने से यूरिक एसिड कम करने में मदद मिल सकती है. इसे आप नींबू पानी, सलाद और सब्जी में डालकर भी खा सकते हैं.

4. कद्दू-

कद्दू में विटामिन सी, बीटा-कैरोटीन और ल्यूटिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाने का काम कर सकते हैं. इस सब्जी के सेवन से यूरिक एसिड को कम करने में मदद मिल सकती है.

