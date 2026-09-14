शाम के स्नैक में बेस्ट है हाई प्रोटीन मूंग दाल पॉपकॉर्न, नोट करें रेसिपी

जब कभी शाम के वक्त कुछ चटपटा खाने का मन हो और कैलोरी की चिंता भी सता रही हो, तो ट्रेडिशनल कॉर्न या डीप-फ्राई स्नैक्स से हटकर कुछ नया ट्राई करना समझदारी होती है. यही वजह है कि आज कल लोग स्नैकिंग के हेल्दी ऑप्शंस तलाश रहे हैं. मूंग दाल से तैयार होने वाले पॉपकॉर्न खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही साथ शरीर के लिए भी बेहद कमाल है. बिना दरी कीये एक नजर डाल लेते हैं इसकि रेसिपी पर.

मूंग दाल से पॉपकॉर्न कैसे बनाएं?

सामग्री:

धुली हुई पीली मूंग दाल (आधी कटोरी)

दाल को भिगोने के लिए पर्याप्त पानी

तेल (एक से दो बड़े चम्मच)

नमक (स्वादानुसार)

चाट मसाला या भुना जीरा पाउडर (आधा छोटा चम्मच)

लाल मिर्च पाउडर या काली मिर्च (स्वादानुसार)

बनाने की विधि:

सबसे पहले मूंग दाल को साफ पानी से दो-तीन बार धो लें. अब इसे पर्याप्त पानी में कम से कम छह से आठ घंटे या फिर पूरी रात के लिए भिगोकर रख दें. यह स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि सही से भीगी हुई दाल ही क्रिस्पी बनेगी. अब दाल का सारा पानी छान लें. इसके बाद इसे एक सूती कपड़े या किचन टॉवल पर फैला दें. लगभग तीस से चालीस मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें ताकि इसकी ऊपरी नमी पूरी तरह सूख जाए. दाल सूखी होगी तभी कड़ाही में डालते वक्त छींटे नहीं उड़ेंगे. अब एक भारी तले की कड़ाही में मीडियम आंच पर तेल गर्म करें. आंच को मध्यम रखते हुए गर्म तेल में थोड़ी सी सूखी हुई दाल डालें और तुरंत कड़ाही को ढक्कन से ढक दें. कड़ाही को हल्का सा हिलाते रहें ताकि दाल चारों तरफ से एक समान पके. जैसे ही चटकने की आवाज बंद हो जाए, आंच बंद कर दें और एक छेद वाली छलछी की मदद से दाल को बाहर निकाल लें. अब गर्मागर्म दाल पर तुरंत नमक, चाट मसाला और लाल मिर्च छिड़क दें और खाएं.

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