क्या केसर वाला दूध पीना त्वचा के लिए अच्छा है? चेहरे की चमक के लिए केसर का उपयोग कैसे करें, जानें यहां

Kesar Milk Health Benefits: केसर वाला दूध सेहत के लिए अमृत की तरह होता है. केसर एक ऐसा मसाला है, जो कई तरह के पौष्टिक तत्वों के भरपूर है. इसमें पोटैशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्वों कूट-कूटकर भरे होते हैं. इसकी तासीर गर्म होती है, जिससे यह सर्दियों में कमाल की औषधी बन जाता है. दूध में केसर मिलाकर पीना काफी फायदेमंद माना जाता है. इससे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं. आइए जानते हैं केसर वाला दूध रोज पीने से क्या होता है, 1 गिलास दूध में कितनी केसर डालनी चाहिए और पुरुषों के लिए केसर वाला दूध पीने के क्या फायदे हैं.

केसर वाला दूध रोज पीने से क्या होता है? (What happens if you drink saffron milk every day)

1. हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए

दूध में मौजूद कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए बेहद जरूरी हैं. जब आप इसमें केसर मिलाकर पीते हैं, तो यह हड्डियों की मजबूती बढ़ाने में मदद करता है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह एक बेहतरीन ड्रिंक है.

2. तनाव और नींद में सुधार

केसर में प्राकृतिक रूप से स्ट्रेस कम करने वाले तत्व होते हैं. रात को सोने से पहले एक गिलास केसर वाला दूध पीने से नींद अच्छी आती है और मानसिक शांति मिलती है. यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो तनाव या अनिद्रा से परेशान हैं.

3. त्वचा और बालों के लिए बेहतरीन

केसर वाला दूध आपकी स्किन को नेचुरली निखार देता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को हेल्दी और जवान बनाए रखते हैं. इसके नियमित सेवन से बालों में चमक आती है और बालों का झड़ना भी कम होता है.

4. प्रेगनेंसी और पीरियड्स में फायदेमंद

केसर दूध गर्भवती महिलाओं के लिए किसी औषधी से कम नहीं. इससे उन्हें कई तरह के फायदे मिलते हैं. ऐसी महिलाएं, जो प्री-मेंस्ट्रूअल सिंड्रोम (PMS) की समस्या से जूझ रही हैं, उनके लिए यह फायदेमंद है.

5. मेमोरी सुधारे, दिल की सेहत दुरुस्त बनाए

हमारे ब्रेन में एमिलॉइड बीटा बनने से अल्जाइमर की समस्या, याद्दाश्त की कमी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. केसर वाला दूध इससे बचाने में मदद करता है. यह मेमोरी को बढ़ाता है. इस दूध को रेगुलर पीने से बैड कोलेस्ट्रोल का लेवल कम होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है. इसके अलावा यह दूध इम्युनिटी बढ़ाता है और थकान को दूर करता है.

1 गिलास दूध में कितनी केसर डालनी चाहिए?

डॉक्टर्स के अनुसार, केसर वाला दूध बनाने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि कितनी मात्रा में केसर डालना है. एक गिलास दूध यानी करीब 200 मिलीलीटर दूध में 5-6 केसर की कली पर्याप्त होती है. केसर को दूध में डालने से पहले थोड़े से गुनगुने पानी या दूध में भिगो लें. इससे इसका रंग, स्वाद और गुण दूध में अच्छे से घुल जाते हैं. ध्यान रखें कि ज्यादा केसर डालने से स्वाद तो बढ़ सकता है, लेकिन यह बहुत महंगा भी हो सकता है और शरीर पर ज्यादा असर डाल सकता है.

पुरुषों के लिए केसर वाला दूध पीने के क्या फायदे हैं?

1. शरीर में एनर्जी और स्टैमिना बढ़ाने में मदद करता है. इसमें मौजूद प्रोटीन और मिनरल्स पुरुषों के मसल्स बनाने और एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं.

2. केसर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बैलेंस करने में मदद करते हैं. इससे पुरुषों की सेहत और हॉर्मोनल बैलेंस बेहतर रहता है.

3. केसर वाला दूध विटामिन C, कैल्शियम और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. यह शरीर की इम्युनिटी मजबूत बनाता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है.

4. पुरुषों में काम और लाइफ बिजी होने के चलते मानसिक थकान होना आम है. केसर वाला दूध मेमोरी बढ़ाता है और मेंटल फ्रेशनेस बनाने में मदद करता है. इससे दिमाग तेज होता है.