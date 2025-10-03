हाइट बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

Height Badhane Ke Liye Kya Khaye: लंबा कद न सिर्फ व्यक्ति की पर्सनालिटी को आकर्षक बनाता है, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है. कई लोग लंबाई बढ़ाने के लिए तरह-तरह की चीजों को आजमाते हैं, लेकिन कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिल पाते. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिनका सेवन आपकी लंबाई को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं. यहां जानते हैं कौन से हैं वो जादुई फूड्स.

तेजी से हाइट बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? | Foods That Increase Height Rapidly

डेयरी उत्पाद: दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है. इनका सेवन हड्डियों की ग्रोथ और मजबूती के लिए बेहद जरूरी माना जा सकता है. ऐसे में अगर आप रोजाना एक गिलास दूध का सेवन करते हैं तो हाइट बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

इसे भी पढ़ें: हाई कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें? आपकी किचन में मौजूद ये फूड्स करेंगे मदद

हरी पत्तेदार सब्जियां: पालक, मेथी, ब्रोकोली और सहजन जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन, कैल्शियम, फाइबर और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो न केवल हड्डियों की लंबाई को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, बल्कि शरीर को कई तरह की बीमारियों से भी दूर रख सकते हैं.

फल: पपीता, केला, आम, संतरा जैसे फल विटामिन ए, सी और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो न केवल शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं, बल्कि कोशिकाओं के विकास में भी सहायता कर सकते हैं. नियमित रूप से इनका सेवन शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

नट्स: बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज विटामिन ए, मैग्नीशियम, जिंक और हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों के विकास और टिश्यूज की मरम्मत के लिए जरूरी माने जाते हैं. नियमित रूप से इनका सेवन लाभदायक साबित हो सकता है.

अंडा: अंडा प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है. इसमें मौजूद विटामिन डी और B12 शरीर के टिश्यूज को विकसित करने में मदद करते हैं, जबकि विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है. दिन में एक से दो अंडे खाना हाइट बढ़ाने में लाभकारी साबित हो सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)