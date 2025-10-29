नींबू पानी पीते समय गलती से भी ना फेंके इसके बीज, फायदे जान उड़ जाएंगे होश, इन लोगों को तो जरूर खाना चाहिए

Lemon Seeds Benefits: अक्सर नींबू पानी पीने समय लोग नींबू के बीजों को फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं नींबू की तरह ही इसके बीज भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. नींबू के बीजों में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी साबित होते हैं. नींबू के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. जो हमारे हार्ट, लिवर के लिए फायदेमंद होते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी दूर करने में मदद करते हैं. तो आइए जानते हैं सेहत के लिए कितने फायदेमंद हैं नींबू के बीज.

नींबू के बीजों के फायदे (Health Benefits Of Lemon Seeds)

इम्यूनिटी बूस्ट करें

नींबू के बीजों में पाया जाने वाला विटामिन C और अन्य एंटीऑक्सीडेंट शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं. ये शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. इंफ्लेमेशन को कम करते हैं और शरीर की इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं. नींबू के बीजों का सेवन रोजाना करने से सर्दी-जुकाम जैसी नॉर्मल बीमारियों से बचाव हो सकता है.

डाइजेस्टिव हेल्थ सुधारे

नींबू के बीजों में मौजूद फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है. इससे कब्ज जैसी समस्याओं में राहत मिलती है और डाइजेशन मजबूत होता है.

हार्ट के लिए हेल्दी

नींबू के बीजों में मौजूद कंपाउंड हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है. ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. ब्लड प्रेशर को बैलेंस करते हैं. रक्त वाहिकाओं (blood vessels) की फंक्शनिंग को बेहतर बनाते हैं. इन्हें रोजाना खाने से हार्ट की बीमारियों का खतरा कम होता है.

ये भी पढ़ें: कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं नकली गुड़? डॉक्टर समीर भाटी ने बताया कैसे करें असली गुड़ की पहचान

डायबिटीज को करे कम

नींबू के बीजों में मौजूद फ्लेवोनोइड्स (Flavonoids) और लिमोनोइड्स (Limonoids) शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं. ये शरीर में खतरनाक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं. इसके अलावा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जो डायबिटीज, हार्ट डिजीज और उम्र बढ़ने से जुड़ी समस्याओं का एक बड़ा कारण होता है.

नींबू के बीजों में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? (Nutritional Benefits Of Lemon Seeds)

नींबू के बीजों में डाइट्री फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स फ्लेवोनॉयड्स, लिमोनॉयड्स के साथ ही कुछ मात्रा में विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं. इनमें मौजूद विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करता है , जो हमारी स्किन, हड्डियों और इम्यून सिस्टम के लिए फायदेमंद होता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)