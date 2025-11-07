एसिडिटी होने पर शुरू हो जाता है सिर दर्द, जानें ऐसा क्यों होता है?

Acidity cause : आमतौर पर सिर दर्द की समस्या को साधारण माना जाता है. हर उम्र के लोग कई बार इससे गुजरते हैं. इसका संबंध अक्सर तनाव और थकान से भी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट में बनने वाली गैस से भी सिर दर्द का सीधा कनेक्शन होता है? कई लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि पेट में गैस बनने पर उनके सिर में दर्द होता है.

एसिडिटी से सिर में दर्द क्यों होता है

पेट में बनने वाली एसिडिटी सिर्फ पेट दर्द का कारण नहीं बनती, बल्कि ज्यादा गैस बनने पर सीने में जलन, उल्टी, जी मचलाना और सिर दर्द की समस्या होती है. जब भी पेट में गैस की परेशानी होती है तो वो सीधा डायफ्राम को प्रभावित करती है. डायफ्राम एक तरह की मांसपेशी होती है, जो फेफड़ों के नीचे होती है. जैसे ही पेट फूलता है, डायफ्राम पर दबाव पड़ता है और सांस लेने में परेशानी होती है. गैस ज्यादा बढ़ने पर श्वास नली में जलन पैदा करती है, जिससे उल्टी होना और जी मचलाना जैसी दिक्कतें होती हैं.

इसके अलावा, पेट में बनने वाली एसिडिटी रक्त के संचार को प्रभावित करती है, जिससे मस्तिष्क में ठीक तरीके से रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता और सिरदर्द होने लगता है. जिन लोगों को पहले से माइग्रेन या सिर से जुड़ी परेशानी होती है, उन लोगों का सिर दर्द गैस बनने पर सबसे पहले ट्रिगर होता है.

एसिडिटी कैसे करें ठीक

पेट में बनने वाली एसिडिटी को खानपान और व्यायाम से नियंत्रित किया जा सकता है. गैस की परेशानी बार-बार होने पर तली-भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए. खाने में फाइबर से भरपूर फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए. इसके साथ ही खाना समय पर खाना चाहिए और खाना खाने के बाद कुछ समय तक टहलना चाहिए. इससे खाना पचने में आसानी होती है और गैस कम बनती है.

पेट में बनने वाली गैस से बचने के लिए घर पर बने कुछ देसी चूर्ण का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. दादी-नानी पहले से ही खाना खाने के बाद भुनी हुई अजवायन और काला नमक के सेवन की सलाह देती आई हैं. तवे पर काला नमक और अजवाइन को भूनकर पाउडर बनाकर रख लें और खाने के बाद आधा चम्मच सेवन करें. इससे पाचन शक्ति बढ़ेगी और भोजन जल्दी पचेगा. इसके अलावा मिश्री और सौंफ का भी सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)