Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा क्यों खाया जाता है? जानें Dahi Chuda खाने के जबरदस्त फायदे

Happy Makar Sankranti 2026: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत महत्व है. पौष मास में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति (Makar Sankranti 2026) का पर्व मनाया जाता है. मकर संक्रांति के पर्व को कहीं-कहीं उत्तरायण तो कहीं-कहीं पर खिचड़ी भी कहा जाता है. सनातन परंपरा में जिस मकर संक्रांति के पर्व को स्नान-दान आदि के लिए अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है, उसकी तारीख को लेकर इस साल लोग भ्रम की स्थिति हैं. लोगों इस बात को लेकर तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे इस पावन पर्व को 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी को मनाएं.

14 जनवरी यानि आज षटतिला एकादशी का पर्व है, इसलिए आज चावल का दान नहीं किया जा सकता है, इसलिए सभी विद्वानों ने एकमत होकर प्रयागराज माघ मेले में लोग कल इस पर्व को मनाएंगे. स्नान और दान का पूर्ण पुण्यफल भी कल प्राप्त होगा.

कहां खाते हैं दही चूड़ा- (Where To Eat Dahi Chuda)

बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके में मकर संक्रांति के दिन लोग बड़े चाव से दही-चूड़ा खाते हैं. दही-चूड़ा यानि दही में मिले पोहा. ये न सिर्फ खाने में टेस्टी बल्कि हेल्दी भी होता है.

दही चूड़ा खाने के फायदे- (Dahi Chuda Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

दही के प्रोबायोटिक्स और चूड़ा (पोहा) में फाइबर होता है, जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने और कब्ज, गैस जैसी पेट की समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार हैं.

2. एनर्जी-

दही चूड़ा लो कैलोरी फूड है. इसे खाने से शरीर में तुरंत एनर्जी मिल जाती है. इसे खाने के बाद आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं.

3. हड्डियों-

दही कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और मांसपेशियों की मरम्मत करने में मददगार है.

4. मोटापा-

दही चूड़ा पेट को लंबे समय तक भरा रखने और ओवरईटिंग से बचाने में मदद कर सकता है.

5. इम्यूनिटी-

दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को संक्रमणों से बचाने में मददगार हैं.

