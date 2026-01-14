विज्ञापन
विशेष लिंक

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा क्यों खाया जाता है? जानें Dahi Chuda खाने के जबरदस्त फायदे

Dahi Chuda Ke Fayde: मकर संक्रांति पर कई राज्यों में दही-चूड़ा खाया जाता है. दही-चूड़ा न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है.

Read Time: 3 mins
Share
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा क्यों खाया जाता है? जानें Dahi Chuda खाने के जबरदस्त फायदे
Dahi Chuda: दही-चूड़ा खाने के फायदे.

Happy Makar Sankranti 2026: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत महत्व है. पौष मास में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति (Makar Sankranti 2026) का पर्व मनाया जाता है. मकर संक्रांति के पर्व को कहीं-कहीं उत्तरायण तो कहीं-कहीं पर खिचड़ी भी कहा जाता है. सनातन परंपरा में जिस मकर संक्रांति के पर्व को स्नान-दान आदि के लिए अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है, उसकी तारीख को लेकर इस साल लोग भ्रम की स्थिति हैं. लोगों इस बात को लेकर तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे इस पावन पर्व को 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी को मनाएं. 

14 जनवरी यानि आज षटतिला एकादशी का पर्व है, इसलिए आज चावल का दान नहीं किया जा सकता है, इसलिए सभी विद्वानों ने एकमत होकर प्रयागराज माघ मेले में लोग कल इस पर्व को मनाएंगे. स्नान और दान का पूर्ण पुण्यफल भी कल प्राप्त होगा.

कहां खाते हैं दही चूड़ा- (Where To Eat Dahi Chuda)

बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके में मकर संक्रांति के दिन लोग बड़े चाव से दही-चूड़ा खाते हैं. दही-चूड़ा यानि दही में मिले पोहा. ये न सिर्फ खाने में टेस्टी बल्कि हेल्दी भी होता है. 

दही चूड़ा खाने के फायदे- (Dahi Chuda Khane Ke Fayde) 

1. पाचन- 

दही के प्रोबायोटिक्स और चूड़ा (पोहा) में फाइबर होता है, जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने और कब्ज, गैस जैसी पेट की समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार हैं. 

ये भी पढ़ें- शरीर की कमजोरी दूर करने वाला आयुर्वेदिक पॉवर कॉम्बो है दूध और छुहारा 

Latest and Breaking News on NDTV

2. एनर्जी- 

दही चूड़ा लो कैलोरी फूड है. इसे खाने से शरीर में तुरंत एनर्जी मिल जाती है. इसे खाने के बाद आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं. 

3. हड्डियों- 

दही कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और मांसपेशियों की मरम्मत करने में मददगार है. 

4. मोटापा- 

दही चूड़ा पेट को लंबे समय तक भरा रखने और ओवरईटिंग से बचाने में मदद कर सकता है. 

5. इम्यूनिटी- 

दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को संक्रमणों से बचाने में मददगार हैं. 

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Happy Makar Sankranti 2026, Why Is Dahi Chuda Eaten On Makar Sankranti, Dahi Chuda Khane Ke Fayde, Dahi Chuda Benefits, Makar Sankranti SMS, Makar Sankranti Whishe
Get App for Better Experience
Install Now