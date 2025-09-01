खाने के साथ हरी मिर्च खाने से क्या होता है, जानें एक दिन में कितनी हरी मिर्च खानी चाहिए

Green Chilli Ke Fayde: हरी मिर्च सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि, सेहत को भी कई लाभ पहुंचाने में मदद करती है. इसमें विटामिन ए, बी6, सी, आयरन, कॉपर, पोटैशियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, बीटा कैरोटीन, क्रीप्टोक्सान्थिन, लुटेन जॅक्सन्थि‍न जैसे तमाम तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. तो चलिए जानते हैं हरी मिर्च खाने से क्या फायदे होते हैं और किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

हरी मिर्च खाने के फायदे

वजन: हरी मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन नामक तत्व मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और वजन घटाने में मदद कर सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो हरी मिर्च का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: रोजाना सुबह छाछ पीने से शरीर को मिल सकते हैं ये 5 बड़े फायदे, जानें क्या हैं लाभ

इम्यूनिटी: हरी मिर्च में विटामिन सी और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर है. जो शरीर को रोग प्रतिरोधक को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है. मौसमी बीमारियों से दूर रहने के लिए इसका सेवन किया जा सकता है.

आंखों: हरी मिर्च में मौजूद विटामिन ए आंखों की रोशनी को बढ़ाने और आंखों को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है. आंखों को ठीक रखने के लिए इसका सेवन किया जा सकता है.

स्किन: हरी मिर्च त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं.

कितनी हरी मिर्च खानी चाहिए?

एक दिन में एक से दो हरी मिर्च खाना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)