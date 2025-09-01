विज्ञापन
विशेष लिंक

खाने के साथ हरी मिर्च खाने से क्या होता है, जानें एक दिन में कितनी हरी मिर्च खानी चाहिए

Green Chilli Ke Fayde: हरी मिर्च कई तरह के तमाम तत्वों से भरपूर है जो शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. तो चलिए जानते हैं हरी मिर्च खाने से क्या फायदे होते हैं और किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

Read Time: 2 mins
Share
खाने के साथ हरी मिर्च खाने से क्या होता है, जानें एक दिन में कितनी हरी मिर्च खानी चाहिए
हरी मिर्च खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है | Hari mirch benefits

Green Chilli Ke Fayde: हरी मिर्च सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि, सेहत को भी कई लाभ पहुंचाने में मदद करती है. इसमें विटामिन ए, बी6, सी, आयरन, कॉपर, पोटैशियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, बीटा कैरोटीन, क्रीप्टोक्सान्थिन, लुटेन जॅक्सन्थि‍न जैसे तमाम तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. तो चलिए जानते हैं हरी मिर्च खाने से क्या फायदे होते हैं और किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

Hari Mirch Khane Ke Kya Fayde Hain | Hari Mirch Khane Se Kya Hota Hai | Hari Mirch Ke Fayde

हरी मिर्च खाने के फायदे

वजन: हरी मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन नामक तत्व मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और वजन घटाने में मदद कर सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो हरी मिर्च का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: रोजाना सुबह छाछ पीने से शरीर को मिल सकते हैं ये 5 बड़े फायदे, जानें क्या हैं लाभ

इम्यूनिटी: हरी मिर्च में विटामिन सी और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर है. जो शरीर को रोग प्रतिरोधक को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है. मौसमी बीमारियों से दूर रहने के लिए इसका सेवन किया जा सकता है.

आंखों: हरी मिर्च में मौजूद विटामिन ए आंखों की रोशनी को बढ़ाने और आंखों को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है. आंखों को ठीक रखने के लिए इसका सेवन किया जा सकता है. 

स्किन: हरी मिर्च त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं. 

कितनी हरी मिर्च खानी चाहिए? 

एक दिन में एक से दो हरी मिर्च खाना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hari Mirch Khane Ke Fayde, Hari Mirch Ke Fayde, Green Chilli, Green Chilli Recipe, Green Chilli Benefits Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com