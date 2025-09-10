विज्ञापन
रात में सोने से पहले 1 हरी इलायची खाने से क्या होता है?

Hari Ilaich Khane Ke Fayde: रात में सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ खा लें 1 हरी इलायची, फिर जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते.

रात में सोने से पहले 1 हरी इलायची खाने से क्या होता है?
Hari Ilaich Ke Fayde: हरी इलायची खाने के फायदे.

Cardamom with lukewarm water at night: हरी इलायची को स्वाद, सुगंध और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें एंटी-माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. इलायची भारतीय किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे स्वाद, सुगंध और सेहत के लिए बेहद गुणकारी माना जाता है. इसे नमकीन से लेकर मीठे तक कई तरह के व्यंजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप रात में सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ एक इलायची खाते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि इन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

हरी इलायची खाने के फायदे- (Hari Ilaich Khane Ke Fayde)

1. मुंह की बदबू-

रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ एक इलायची खाने से मुंह की बदबू को दूर करने में मदद मिल सकती है. अगर आपको ये समस्या है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं.

2. पाचन-

अगर आप रोजाना रात में एक इलायची का सेवन करते हैं, तो पाचन संबंधी समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है.

3. ब्लड शुगर-

इलायची ग्लूकोज लेवल को कम करती है और इंसुलिन लेवल को बढ़ाती है, जिससे ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं. 

4. नींद-

जिन लोगों को रात में नींद न आने की समस्या रहती है उनके लिए हरी इलायची का सेवन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो अनिद्रा की समस्या को दूर कर सकते हैं. 

5. उल्टी-

रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ एक इलायची खाने से उल्टी की समस्या से राहत मिल सकती है.

6. स्ट्रेस 

रात को गुनगुने पानी के साथ इलायची का सेवन करने से स्ट्रेस की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है. अगर आपको मानसिक तनाव रहता है तो आप इसे रात में खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

