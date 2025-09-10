विज्ञापन
आज क्या बनाऊं: बिना मेहनत सिर्फ एक कटोरी बेसन से 10 मिनट में बनाएं टेस्टी सब्ज़ी, फटाफट नोट करें रेसिपी

Gatte Ki Sabji Recipe: गट्टे की सब्जी राजस्थान की एक लोकप्रिय सब्जी हैं जिसमें बेसन के गट्टे बनाकर दही और मसालों से तैयार ग्रेवी में डालें जाते हैं.

Gatte Ki Sabji Recipe: कैसे बनाएं गट्टे की सब्जी.

Gatte ki sabji Recipe: अक्सर कई बार ऐसा होता है कि घर में सब्जियां खतम हो जाती हैं और ऐसे में समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं. अगर आप भी कभी इस समस्या में फंसी हैं तो आपको पता होगा. कई बार ऐसा भी होता है कि रोज-रोज एक ही तरह की सब्जी खाकर हम बोर हो जाते हैं, ऐसे में हमें कुछ यूनिक खाने का मन करता है. अगर आप भी टेस्टी और कम समय में बनने वाली रेसिपी तलाश रहे हैं तो एक कटोरी बेसन से इस स्वादिष्ट डिश को बना सकते हैं. बेसन और कई तरह के मसालों से बनी यह गट्टे की सब्जी खाते समय उंगलियां चाटने से खुद को रोक नहीं पाएंगें आप.

आपको बता दें कि यह राजस्थान की एक लोकप्रिय सब्जी हैं जिसमें बेसन के गट्टे बनाकर दही और मसालों से तैयार ग्रेवी में डालें जाते हैं. लेकिन इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी रखी जाती है. इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हींग, गुंटूर मिर्च, जीरा, प्याज, नमक, घी और लाल मिर्च की जरूरत होती है.

Photo Credit: iStock

कैसे बनाएं बेसन की सब्जी- (How To Make Gatte Ki Sabji Recipe)

सामग्री-

  •  छोटा कप बेसन
  • 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर
  • 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर
  • 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर
  • एक चुटकी हींग
  • 3/4 टी स्पून नमक
  • 1 टी स्पून जीरा
  • 1/2 अदरक, बारीक कटा हुआ
  • 1 टी स्पून पुदीना, बारीक कटा हुआ
  • 1/4 टी स्पून बेकिंग सोड़ा
  • 1 कप दही
  • तेल
  • बेस बनाने के लिएः
  • 1 टेबल स्पून घी
  • 1 टेबल स्पून तेल
  • 5 गुंटूर मिर्च
  • 1/2 टी स्पून जीरा
  • 1 प्याज़, बारीक कटा हुआ
  • 8-10 लौंग
  • 1 टुकड़े कासिया
  • 5-6 कली लहसुन, बारीक कटा हुआ
  • 1/2 टी स्पून हल्दी
  • 3/4 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर
  • 1/4 टी स्पून धनिया पाउडर
  • 1/4 टी स्पून हींग
  • नमक
  • 1(बीच से कटी) हरी मिर्च
  • धनिया पत्ती , टुकड़ों में कटा हुआ

वि​धि-

गट्टे बनाने के लिए- जीरे और हींग को ड्राई रोस्ट करके ओखल में पीस लें.एक कटोरी में बेसन, मसाले और जीरा डालकर मिश्रण तैयार कर लें. इसमें अदरक और पुदीना मिलाएं. इसमें करीब एक या आधा चम्मच फेंटी हुई दही और सोडा डालकर गूंथना शुरू करें. अगर मिश्रण सूखा लगे, तो दही और मिला लें. इसमें एक-दो बूंद तेल डाल सकते हैं, ताकि आसानी से गूंथा जा सके. इसके बाद इसकी लंबी-लंबी पट्टियों काट लें कर लें. पैन में पानी उबालकर उनमें बनाए गए रोल डालें.यह बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए इन्हें सावधानी से संभालें. उबल जाने के बाद पट्टियों को निकालकर छोटे-छोटे पीस कर इन्हें डीप फ्राई करें. अपनी पसंदीदा अनुसार भी कोई शेप दे सकते हैं. जब इनका रंग हल्का भूरा हो जाए, तब इसके लिए बेस तैयार करें. ध्यान रखें कि यह तेल फेंके नहीं. अब एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल डाल लें, जिसमें गट्टे फ्राई किए थे और एक बड़ा चम्मच घी लें. इसमें हरी मिर्च और जीरा डालकर उन्हें ब्राउन होने दें. इसके बाद प्याज डालकर भून लें. इसमें लौंग, कासिया और लहसुन डालें. इसके बाद हल्दी, धनिया पाउडर, हींग और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं. सभी मसालों को भूनकर नमक मिलाएं. पैन को गिला करने के लिए फिर थोड़ा पानी डालें, जिससे सभी मसाले भुन जाएं और इसमें थोड़ी-थोड़ी बची हुई दही मिलाएं. हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. जब किनारों पर चिकनाई दिखने लगे, तो इसमें गट्टे मिला दें. अच्छी तरह मिलाकर धनिया पत्ती डालें. हल्की आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं और गर्मा-गर्म सर्व करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

