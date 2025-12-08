हर बार खाना खाने के बाद इलायची खाने से क्या होता है? जानें 1 दिन में कितनी इलायची खा सकते हैं

What happens when you chew cardamom after food: इलायची एक ऐसा मसाला है, जो लगभग हर भारतीय रसोई में पाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने का जायका बढ़ाने और सुगंध जोड़ने से अलग इलायची आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद हो सकती है? खासकर खाना खाने के बाद इलायची खाना बेहद फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में, साथ ही जानेंगे एक दिन में कितनी इलायची खाई जा सकती है.

Vitamin B12 का भंडार है ये चीज, रोज बस 1 चम्मच खाने से शाकाहारी लोगों को भी मिल जाएगा 100% बी12

खाने के बाद इलायची चबाने के फायदे

PubMed की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इलायची चबाने से पैनक्रियाटिक एंजाइम जैसे लिपेज, अमाइलेज और प्रोटीएज अधिक सक्रिय हो जाते हैं. ये एंजाइम भोजन को छोटे-छोटे भागों में तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे पाचन आसान हो जाता है.

Science Gate की एक रिपोर्ट के अनुसार, इलायची एक प्राकृतिक कार्मिनेटिव है, जो गैस बनना कम करती है और पेट फूलने की समस्या में राहत देती है. अगर आपको भोजन के बाद अक्सर भारीपन महसूस होता है, तो इलायची चबाना फायदेमंद हो सकता है.

इलायची में मौजूद 1,8-सिनियोल, लिमोनीन और टर्पिनियोल जैसे कंपाउंड पेट की सूजन कम करते हैं. ये कंपाउंड पेट की लाइनिंग को शांत करते हैं, जिससे एसिडिटी और जलन जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं.

इलायची की खुशबू और उसके बीजों में मौजूद तेल सांसों की दुर्गंध को तुरंत कम करते हैं. इसके अलावा, इसमें मौजूद फाइबर दांतों की हल्की सफाई भी करता है.

इलायची चबाने से लार का उत्पादन बढ़ता है. लार की कमी होने पर मुंह में बदबू की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए इलायची इस समस्या को कम करने में मदद करती है.

एक दिन में 2 से 3 इलायची खाना पर्याप्त होता है. इससे ज्यादा मात्रा में इलायची खाने से बचें. अधिक मात्रा में खाने से मुंह में जलन, छाले या पेट दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं.

गॉलब्लैडर स्टोन वाले लोग, गर्भवती महिलाएं और जो लोग ब्लड-थिनर या लिवर की दवाएं ले रहे हैं, उन्हें इलायची का अधिक सेवन करने से बचना चाहिए. इन कंडीशन में इलायची खाने से पहले एक बार हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.