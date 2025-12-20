विज्ञापन

Gardening Guru: घर पर इलायची का पौधा कैसे लगाएं? जानिए आसान तरीका

Gardening Guru: इलायची की खेती घर के गमले, बालकनी या आंगन में आसानी से संभव है. इसके लिए सही विधि, धैर्य और थोड़ी सी देखभाल की जरूरत होती है.

Read Time: 3 mins
Share
Gardening Guru: घर पर इलायची का पौधा कैसे लगाएं? जानिए आसान तरीका
घर पर इलायची का पौधा कैसे लगाएं?
Freepik

Gardening Guru: इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है, जो अपने अनोखे, तीखे व मीठे स्वाद के लिए जानी जाती है. इलायची का उपयोग मीठे और नमकीन दोनों तरह के व्यंजनों, चाय और दवाओं में किया जाता है. यही कारण है कि बाजार में इलायची की कीमत हजारों रुपये किलो है. इलायची के कई फायदे हैं, जिनमें मुंह की दुर्गंध दूर करना भी शामिल है. आजकल अच्छी क्वालिटी वाली हरी इलायची बाजार में 3000 से 3500 रुपये प्रति किलो बिकती है, जो आम आदमी के लिए महंगी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इस महंगी इलायची को घर पर बहुत कम लागत में और बिना किसी रसायन के मुफ्त में उगा सकते हैं?

यह भी पढ़ें:- Gardening Guru: कौन सा पौधा 12 महीने फूल देता है? पौधों में अच्छी ग्रोथ के लिए क्या डालें, एक्सपर्ट से जानिए

इलायची की खेती घर के गमले, बालकनी या आंगन में आसानी से संभव है. इसके लिए सही विधि, धैर्य और थोड़ी सी देखभाल की जरूरत होती है. इससे पैसे की भी बचत होती है और आपको घर पर ही ताज़ी, सुगंधित इलायची मिलती है. चलिए आपको बताते हैं घर पर इलायची का पौधा कैसे लगाएं?

इलायची उगाने के लिए कुछ बातें

इलायची का पौधा घर पर लगाने के लिए जलवायु और तापमान का खास ध्यान रखना चाहिए. इसके पौधे को 15 से 35 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए. सीधी धूप से बचाएं, इसके लिए छाया आवश्यक है और मिट्टी को नम रखें, लेकिन पानी को जमा न होने दें.

इलायची लगाने के 2 आसान तरीके

इलायची के बीजों से रोपण, पौधों या कलमों से रोपण. घर पर खेती के लिए पौधों या बीजों से रोपण करना आसान और तेज होता है. पानी की निकासी के लिए गमले के निचले हिस्से में एक छेद होना चाहिए. सीमेंट, मिट्टी या प्लास्टिक का गमला भी काम आ सकता है. इलायची के बीजों को अच्छी तरह फैलाएं और मिट्टी को दबा दें और हल्का पानी दें. इसका ध्यान रखें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gardening Guru, Cardamom, Elaichi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com