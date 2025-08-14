विज्ञापन
विशेष लिंक

15 अगस्त पर देशभक्ति के रंग में डूबने के लिए, तैयार करें स्पेशल तिरंगा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर

15 August Food Ideas: 15 अगस्त के मेन्यू में तिरंगा थीम अपनाने के लिए बाजार के नकली रंगों से बचें और फल-सब्जियों से रंग तैयार स्वादिष्ट खाना.

Read Time: 3 mins
Share
15 अगस्त पर देशभक्ति के रंग में डूबने के लिए, तैयार करें स्पेशल तिरंगा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर
Independence Day Recipes: स्वतंत्रता दिवस पर ट्राई करें ये तिरंगा डिशेज.

15 August Food Ideas: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के दिल के बेहद करीब होता है. इस दिन देशभर में झंडा फहराने, परेड देखने और देशभक्ति गीत गाने का खास उत्साह रहता है, लेकिन ये दिन सिर्फ देश के प्रति प्रेम जताने के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार के साथ यादगार पल बिताने का भी बढ़िया मौका है, अगर इस साल स्वतंत्रता दिवस पर छुट्टी है, तो क्यों न इसे और भी खास बनाया जाए? आप चाहें तो सुबह से रात तक के खाने में देशभक्ति का रंग भर सकते हैं. तिरंगा थीम वाले ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ 15 अगस्त का जश्न मनाने का मजा दोगुना हो जाएगा. चलिए जानते हैं पूरा मेन्यू.

स्वतंत्रता दिवस की रेसिपीस- (Independence Day special recipes)

सुबह का तिरंगा ब्रेकफास्ट-
स्वतंत्रता दिवस की सुबह की शुरुआत ही जोश और रंगों से भरपूर होनी चाहिए. नाश्ते में तिरंगा थीम अपनाना सबसे आसान और मजेदार तरीका है.

ये भी पढ़ें- Independence Day Special Recipes: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तैयार करें तिरंगा सीख कबाब रेसिपी, बच्चे से लेकर बड़े तक करेंगे पसंद

Latest and Breaking News on NDTV

1. तिरंगा इडली: इडली के घोल में केसरिया और हरे रंग का नैचुरल फूड कलर (गाजर, पालक का रस) मिलाएं. नारियल चटनी और सांभर के साथ सर्व करें.
2. तिरंगा पराठा: पालक पराठा (हरा), चूकंदर पराठा (लाल) और सादा पराठा (सफेद) के साथ अचार और दही परोसें.
3. तिरंगा सैंडविच: ब्रेड के बीच पुदीना चटनी, टमाटर की चटनी और मेयो लगाकर सर्व करें.
4. केसरिया मिल्कशेक: गाजर, केसर और दूध से बना हेल्दी ड्रिंक जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा.

दोपहर का पारंपरिक और रंगीन लंच
15 अगस्त के लंच में देसी स्वाद के साथ तिरंगा टच दें.
1. तिरंगा पुलाव: चावल को तीन भाग में बांटकर एक में पालक प्यूरी (हरा), एक में गाजर/टमाटर प्यूरी (केसरिया) और एक को सफेद ही रखें.
2. पनीर बटर मसाला और हरी सब्जी की करी: पुलाव के साथ इन डिशेज को परोसें, स्वाद और रंग दोनों शानदार लगेंगे.
3. रायता और पापड़: दही में खीरा या बूंदी डालकर रायता तैयार करें और कुरकुरे पापड़ के साथ सर्व करें.
4. तिरंगा सलाद: गाजर, खीरा और मूली का मिक्स सलाद प्लेट को और भी खूबसूरत बना देगा.

रात का हल्का और हेल्दी डिनर
शाम को पेट भारी न हो, इसलिए डिनर में हेल्दी लेकिन स्वादिष्ट विकल्प चुनें.
1. मिक्स वेज सूप: ताजगी और पोषण से भरपूर सूप रात के खाने के लिए बढ़िया रहेगा.
2. मल्टीग्रेन रोटी और मिक्स वेज करी: हेल्दी और हल्का डिनर, जो परिवार के हर सदस्य के लिए सही है.
3. हलवा या फ्रूट कस्टर्ड: मीठे में हलवा या ठंडा फ्रूट कस्टर्ड माहौल को और खास बना देगा.

ड्रिंक्स और डेजर्ट में देशभक्ति का तड़का
खाने के अलावा ड्रिंक्स और मिठाई में भी तिरंगा थीम जोड़ सकते हैं.
1. तिरंगा ड्रिंक: गिलास के नीचे कीवी प्यूरी (हरा), बीच में वेनिला आइसक्रीम (सफेद) और ऊपर संतरे का रस (केसरिया) डालें.
2. तिरंगा बर्फी: नारियल या दूध की बर्फी को तीन रंगों में सजाकर 15 अगस्त की मिठास बढ़ाएं.
3. तिरंगा कुल्फी: बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए एकदम हिट आइडिया.

Watch Video: मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | How to Lose Weight | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Independence Day Special Recipes, 15 August Food Ideas, Tricolor Breakfast Recipes, Independence Day Lunch Menu, 15 August Dinner Ideas, Patriotic Food Decoration, Tricolor Dessert Recipes
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com