रोज हल्दी वाला दूध पीने के फायदे और नुकसान, किन लोगों को नहीं पीना चाहिए? जानें

Haldi Dudh Pine Ke Fayde Nuksan: क्या आप जानते हैं कि रोज हल्दी वाला दूध पीने से कई फायदे तो होते हैं, साथ ही कुछ लोगों के लिए यह नुकसानदायक भी हो सकता है? आइए जानते हैं इसके फायदे, नुकसान और किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए.

Turmeric Milk Benefits and Side Effects: हल्दी वाला दूध, जिसे आयुर्वेद में गोल्डन मिल्क कहा जाता है, एक पारंपरिक घरेलू नुस्खा है. बचपन से ही हमें सर्दी-खांसी, चोट या थकान में हल्दी वाला दूध पीने की सलाह दी जाती रही है. हल्दी में मौजूद करक्यूमिन (Curcumin) नामक तत्व एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीइंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि रोज हल्दी वाला दूध पीने से कई फायदे तो होते हैं, साथ ही कुछ लोगों के लिए यह नुकसानदायक भी हो सकता है? आइए जानते हैं इसके फायदे, नुकसान और किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए.

हल्दी वाले दूध के फायदे- (Benefits of Turmeric Milk | Haldi Dudh Pine Ke Fayde)

इम्यूनिटी बढ़ाता है: हल्दी वाला दूध शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, जिससे सर्दी-खांसी और वायरल संक्रमण से बचाव होता है.
सूजन और दर्द में राहत: हल्दी में एंटीइंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की थकान और शरीर की सूजन को कम करते हैं.
नींद को बेहतर बनाता है: रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से दिमाग शांत होता है और नींद अच्छी आती है.
त्वचा को निखारता है: हल्दी वाला दूध शरीर को डिटॉक्स करता है और त्वचा को अंदर से साफ व चमकदार बनाता है.
पाचन तंत्र को सुधारता है: यह पेट की समस्याओं जैसे गैस, अपच और सूजन में राहत देता है.

हल्दी वाले दूध के नुकसान (Disadvantages of Turmeric Milk | Haldi Dudh Ke Nuksan)

  • बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन से पेट में जलन रोज बहुत ज्यादा हल्दी लेने से पेट में जलन या एसिडिटी हो सकती है.
  • गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए गर्भावस्था में हल्दी की ज्यादा मात्रा गर्भाशय को उत्तेजित कर सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है.
  • ब्लड थिनर लेने वालों के लिए खतरा हल्दी खून को पतला करने का काम करती है, इसलिए जो लोग ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं उन्हें इससे परहेज करना चाहिए.
  • एलर्जी की संभावना कुछ लोगों को हल्दी से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा पर रैशेज या खुजली हो सकती है.

किन लोगों को हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए? (Who Should Not Drink Turmeric Milk?)

  • जिनको पित्त की समस्या है.
  • जो ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं.
  • गर्भवती महिलाएं (बिना डॉक्टर की सलाह)
  • जिनको हल्दी से एलर्जी है.
  • गैस्ट्रिक अल्सर या एसिडिटी से परेशान लोग.

हल्दी वाला दूध एक चमत्कारी घरेलू उपाय है जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है. लेकिन, हर चीज की तरह इसका सेवन भी संतुलित मात्रा में और सही समय पर होना चाहिए. अगर आप रोज हल्दी वाला दूध पीना चाहते हैं, तो एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर रात को सोने से पहले लें. अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

