आज क्या बनाऊं: सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म और हेल्दी रखने के लिए डाइट में शामिल करें आंवला हलवा, नोट करें रेसिपी

आंवला को विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचा सकती है. इसलिए सर्दियों के मौसम में आंवले को खाने की सलाह दी जाती है. इसे डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं और रेगुलर मीठे की जगह कुछ अलग और स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, तो एक बार आंवले का हलवा जरूर ट्राई करें. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं आंवले का हलवा- (How To Make Amla Halwa)

सामग्री-

आंवला (छीला और कटा हुआ)

चीनी

घी

दूध

इलायची पाउडर

केसर (वैकल्पिक)

ड्राई फ्रूट्स

विधि-

आंवले का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले आंवला को एक पैन में 1 कप पानी के साथ पकाएं. जब आंवला नरम हो जाए, तो इसे ठंडा होने दें. आंवला को मैश करें और एक पेस्ट बना लें. एक पैन में घी गरम करें और आंवला का पेस्ट डालकर भूनें. इसमें चीनी और दूध मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं. इसमें इलायची पाउडर और केसर मिलाएं. इसमें काजू और बादाम मिलाएं. हलवा को धीमी आंच पर पकाएं जब तक यह गाढ़ा न हो जाए. हलवा को गरमा गरम सर्व कर मजे लें.

आंवला हलवा खाने के फायदे- (Amla Halwa Khane Ke Fayde)

1. जोड़ों का दर्द-

आंवले में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों और हड्डियों के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं. हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप आंवले के हलवे का सेवन कर सकते हैं.

2. इम्यूनिटी-

इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप आंवले के हलवे का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है.

3. स्किन-

स्किन को हेल्दी रखने के लिए आप आंवले के हलवे को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

4. पाचन-

अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो आप रोजाना आंवले के हलवे का सेवन कर सकते हैं. इससे पाचन को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है.

