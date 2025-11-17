सुबह खाली पेट हल्दी वाले पानी में मिलाकर पी लें काली चीज, पूरी सर्दी आसपास भी नहीं फटकेंगी ये बीमारियां

Haldi Kali Mirch Water Benefits: किचन में मौजूद भारतीय मसाले न सिर्फ खाने के स्वाद और सुगंध को बढ़ाने का काम करते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. हल्दी और काली मिर्च दो ऐसे मसाले हैं जिनका इस्तेमाल सर्दी बढ़ते ही बढ़ जाता है. हल्दी और काली मिर्च दोनों की तासीर गर्म होती है जो शरीर को अंदर गर्म रखने में मददगार हैं. आपको बता दें कि हल्दी में करक्यूमिनोइड्स, डेमेथॉक्सीकरक्यूमिन, बीआईएस-डेमेथॉक्सीकरक्यूमिन), टरमेरोन, आर्टुरमेरोन, जिंजीबेरीन, और विटामिन B6, विटामिन सी, आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम और जिंक जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. वहीं काली मिर्च को पोषण का भंडार कहा जाता है. तो चलिए जानते हैं हल्दी और काली मिर्च वाला पानी पीने के फायदे.

हल्दी और काली मिर्च का पानी कैसे बनाएं- (How To Make Turmeric Black Pepper Water)

सामग्री-

हल्दी पाउडर या कच्ची हल्दी

काली मिर्च पाउडर

पानी

विधि-

हल्दी और काली मिर्च वाला पानी बनाने के लिए सबसे पहले आप एक गिलास को पैन में डालें. इसमें कच्ची हल्दी को कद्दूकस करके डालें या हल्दी पाउडर और काली मिर्च पाउडर मिलाएं.

इसे अच्छे से खौला लें. इस पानी को छानकर आप चाय की तरह पी सकते हैं या थोड़ा ठंडा होने दें और पीएं.

हल्दी और काली मिर्च वाला पानी पीने के फायदे-(Turmeric Black Pepper Water Benefits)

1. इम्यूनिटी-

हल्दी और काली मिर्च में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं जिससे सर्दी-जुकाम और संक्रमण से बचा जा सकता है. आप अपने दिन की शुरूआत इस ड्रिंक के साथ कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- अदरक वाली चाय पीने से क्या होता है? ठंड में किन बीमारियों से दूर रखती है Ginger Tea

2. जोड़ों के दर्द-

हल्दी के शक्तिशाली सूजन-रोधी (anti-inflammatory) गुण जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं. सर्दियों के मौसम में जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए आप इस ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं.

3. पाचन-

जिन लोगों को ठंड के मौसम में पाचन की समस्या परेशान करती हैं उनके लिए खाली पेट हल्दी और काली मिर्च वाला पानी फायदेमंद साबित हो सकता है.

4. मोटापा-

अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं तो अपने दिन की शुरूआत हल्दी और काली मिर्च वाले पानी के साथ कर सकते हैं.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)