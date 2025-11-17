अदरक वाली चाय पीने से क्या होता है? ठंड में किन बीमारियों से दूर रखती है Ginger Tea

Adrak Ki Chai Ke Fayde: अदरक एक ऐसा हर्ब है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आमतौर पर अदरक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा चाय में किया जाता है. लेकिन इसका इस्तेमाल आप कई तरह से खाने में कर सकते हैं. आपको बता दें कि अदरक में विटामिन सी, पोटैशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे गुण पाए जाते हैं. इतना ही नहीं इसमें जिंजरोल और शोगोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी यौगिक भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं तो जान लें अदरक की चाय से होने वाले लाभ.

कैसे बनाएं अदरक की चाय- (How To Make Ginger Tea)

सामग्री-

अदरक (कटा हुआ)

पानी

शक्कर

दूध

विधि-

अदरक की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1 कप पानी उबालें और इसमें चाय पत्ती अगर दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध और शक्कर डाल कर उबाल लें. फिर कटा हुआ अदरक डालें अदरक को कुछ मिनट तक उबालें. अदरक की चाय को छान लें और गरमा गरम पिएं.

अदरक की चाय पीने के फायदे- (Ginger Tea Drinking Benefits)

1. सर्दी-जुकाम-

ठंड के मौसम में सर्दी-जुकाम की समस्या एक आम समस्या में से एक है. अगर आप भी इससे बचना चाहते हैं तो अदरक वाली चाय का सेवन कर सकते हैं.

2. इम्यूनिटी-

अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है.

3. पाचन-

अदरक की चाय पाचन को उत्तेजित करती है और अपच, सूजन और मतली जैसी कई पाचन समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकती है.

4. एंटी इंफ्लेमेटरी गुण-

अदरक की चाय में जिंजरोल होता है, जो शक्तिशाली सूजनरोधी प्रभाव वाला एक यौगिक है. ये शरीर में सूजन को कम करने, गठिया के लक्षणों को कम करने, मांसपेशियों में दर्द और पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मददगार है. दर्द को दूर करने के लिए आप अदरक की चाय का सेवन कर सकते हैं.

