सुबह उठते ही खाली पेट पी लें इस मसाले का पानी, वजन घटाने से लेकर पाचन तक इन 5 समस्याओं में है फायदेमंद

Haldi Water Ke Fayde: किचन में मौजूद हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह की रेसिपीज में रंग और स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कच्ची हल्दी का पानी पीने से क्या होता है. अगर नहीं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.

Haldi Water: कच्ची हल्दी का पानी पीने के फायदे.

Haldi Water Benefits In Hindi: हल्दी भारतीय किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. आपको बता दें कि कच्ची हल्दी में करक्यूमिन, विटामिन सी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार है. अगर आप सुबह खाली पेट कच्ची हल्दी के पानी का सेवन करते हैं, तो शरीर को एक दो नहीं तमाम लाभ मिल सकते हैं. जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उनके लिए इस पानी का सेवन रामबाण साबित हो सकता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे बनाएं कच्ची हल्दी का पानी- (How To Make Haldi Water)

सामग्री-

  • कच्ची हल्दी
  • पानी

विधि-
कच्ची हल्दी का पानी बनाने के लिए सबसे पहले कच्ची हल्दी को अच्छी तरह से धो लें और छील लें. इसे छोटे टुकड़ों में काट लें. या कद्दूकस कर लें. एक गिलास पानी में हल्दी के टुकड़े डालकर रात भर भिगो दें. सुबह इस पानी को छान लें और हल्दी के टुकड़ों को मसलकर निकाल लें. आप इस पानी में शहद या नींबू का रस मिला सकते हैं अगर आपको इसका स्वाद पसंद नहीं है. इसे पानी पानी में उबालकर भी पी सकते हैं. 

कच्ची हल्दी का पानी पीने के फायदे- (Haldi Pani Pine Ke Fayde)

1. मोटापा-

हल्दी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और फैट को जमा होने से रोकती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है.

2. इम्यूनिटी-

कच्ची हल्दी में करक्यूमिन नामक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और बीमारियों से बचाने में मददगार है. 

3. सूजन-

करक्यूमिन में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं. यह गठिया और अन्य सूजन संबंधी समस्याओं में राहत प्रदान कर सकता है.

4. पाचन- 

कच्ची हल्दी का पानी पीने से पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है. यह पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करता है और पेट की समस्याओं जैसे कि गैस, ब्लोटिंग और अपच को कम कर सकता है.

5. स्किन-

कच्ची हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो स्किन को हेल्दी रखने में मददगार है. यह मुंहासे और अन्य स्किन समस्याओं को कम करने में भी मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

