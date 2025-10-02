इस तरह से खा लीजिए अंगूर के पत्ते फिर देखिए कमाल, इन 5 समस्याओं के लिए है काल, जानिए कैसे करना है सेवन

How to Eat Grapes Leaves: खट्टे-मीठे और छोटे-छोटे अंगूर खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं. इनका आकार गोल और लंबा हर तरह का होता है. ये स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. इसमें पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स शरीर के लिए बेहद लाभदायी होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ अंगूर ही नहीं बल्कि इसके पत्ते भी सेहत के लिए बेहद लाभदायी होता है. अंगूर के पत्तों में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं. इसके साथ ही ये कैलोरी में लो होते हैं ऐसे में इनका सेवन उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो अपने वजन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं. उनके लिए अंगूर के पत्तों का सेवन बेहद लाभदायी हो सकता है.

अंगूर के पत्तों का पोषण मूल्य ( Grapes Leaves Benefits)

अंगूर के पत्तों में पाए जाने वाले पोषण मूल्य के बारे में जानते हैं. अंगूर के 5 पत्तों में पाए जाने वाले कैलोरी इनटेक.

कैलोरी: 14 किलो कैलोरी

प्रोटीन: 1 ग्राम

कार्बोहाइड्रेट: 2 ग्राम

फाइबर: 1 ग्राम

विटामिन ए: दैनिक मूल्य (DV) का 77 प्रतिशत

विटामिन सी: DV का 6 प्रतिशत

विटामिन के: DV का 120 प्रतिशत

कैल्शियम: DV का 4 प्रतिशत

आयरन: DV का 5 प्रतिशत

अंगूर के पत्तों के सेवन करने के फायदे ( Grapes Leaves Benefits)

एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर

अंगूर के पत्ते में फ्लेवोनोइड्स, फेनोलिक एसिड और विटामिन सी पाया जाता है, इसमें पाए जाने वाले तत्व फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं. इसके साथ ही ये ऑक्सीडेटिव तनाव के प्रभाव को कम करने में भी मदद करती है.

मजबूत हड्डियां

हड्डियों की मजबूती के लिए सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि दूसरे कई पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है. अंगूर के पत्तो में विटामिन के पाया जाता है जो हड्डियों के मिनरल डेंसिटी को बनाए रखने में मदद करता है. खासकर इनका सेवन ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम वाली महिलाओं के लिए ये अधिक फायदेमंद हो सकता है.

आंखों के लिए फायदेमंद

आपको बता दें कि अंगूर के पत्तों में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन पाया जाता है. जो आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होता है.

पाचन

अंगूर के पत्ते फाइबर से भरपूर होते हैं, जो आंतों के लिए फायदेमंद होता है. एक्सपर्ट की मानें तो इन पत्तों में पाए जाने वाले फाइबर हेल्दी माइक्रोबायोम के लिएं आंत के वनस्पतियों के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है.

कैसे करें इस्तेमाल

भरवां अंगूर के पत्ते कैसे बनाएं

अंगूर के 10 पत्ते

1/2 कप ब्राउन राइस

1 प्याज़ (बारीक कटा हुआ)

3 बड़े चम्मच अजमोद (कटा हुआ)

2 नींबू का रस

हिमालयन नमक

2 बड़े चम्मच सब्जी का शोरबा

कैसे करें तैयार

सबसे पहले अंगूर के पत्तों को धोकर हल्का सा ब्लांच कर लें और इनको सुखा लें. अब पके हुए ब्राउन राइस को प्याज, अजमोद और नींबू के रस के साथ मिलाकर फिलिंग तैयार कर लें. अब इसमें हिमालयन नमक डालकर मिक्स करें. अब इस फिलिंग को अंगूर के पत्तों पर फिल करें और चम्मच तने के सिरे के पास रखें. किनारों को अंदर की ओर मोड़ें और कसकर रोल करें. बेकिंग डिश में सीम साइड नीचे करके रख दें और ऊपर से कुछ नींबू के पीस डालें. नीचे की तरफ शोरबा डालें और 350 डिग्री फारेनहाइट पर 30 से 35 मिनट तक बेक करें. ठंडा करें और सादे ग्रीक दही के साथ परोसें.

