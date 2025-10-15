विज्ञापन
विशेष लिंक

Chila Recipe : नाश्ते में बनाएं गुड़ का मीठा चीला बच्चे से लेकर बूढ़े तक खाएंगे चटखारे लेकर

हम आपको गुड़ का चीला बनाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को पसंद आएगा. इसे बनाने के लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए आइए जानते हैं...

Read Time: 2 mins
Share
Chila Recipe : नाश्ते में बनाएं गुड़ का मीठा चीला बच्चे से लेकर बूढ़े तक खाएंगे चटखारे लेकर
गरमा गरम गुड़ का चीला चटनी के साथ परोसें.

Gud Ka Chilla Recipe: आपने अब तक नमकीन चीला खाया होगा, लेकिन आज हम आपको यहां पर मीठा और हेल्दी चीला खाने के बारे में बताने जा रहे हैं. दरअसल हम गुड़ के चीले की बात कर रहे हैं, जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को पसंद आएगा. इसे बनाने के लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए और कैसे बनाना है आइए आसान भाषा में समझते हैं...

यह भी पढ़ें

Tea Recipe : चाय बनाते समय बस रखना है इन 4 बातों का ध्यान, चाय बनेगी एकदम कड़क और टेस्टी

गुड़ का चीला बनाने की सामग्री क्या है?

1 कप गेहूं का आटा, आधा कप गुड़, जरूरत के अनुसार पानी, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और सेंकने के लिए तेल चाहिए. 

गुड़ का चीला कैसे बनाएं

  • सबसे पहले एक कटोरे में गुनगुना पानी और गुड़ मिलाएं. जब गुड़ घुल जाए, तो उसमें गेहूं का आटा और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह फेंट लें. चीले का घोल न ज़्यादा गाढ़ा और न ज्यादा पतला होना चाहिए.
  • अब गरम तवे पर हल्का तेल लगाकर एक करछी घोल डालें और गोल आकार में फैलाएं. इसे धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंकें. फिर गरमा गरम गुड़ का चीला चटनी के साथ परोसें.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chila Recipe, Dish
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com