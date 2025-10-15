Chila Recipe : नाश्ते में बनाएं गुड़ का मीठा चीला बच्चे से लेकर बूढ़े तक खाएंगे चटखारे लेकर

Gud Ka Chilla Recipe: आपने अब तक नमकीन चीला खाया होगा, लेकिन आज हम आपको यहां पर मीठा और हेल्दी चीला खाने के बारे में बताने जा रहे हैं. दरअसल हम गुड़ के चीले की बात कर रहे हैं, जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को पसंद आएगा. इसे बनाने के लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए और कैसे बनाना है आइए आसान भाषा में समझते हैं...

गुड़ का चीला बनाने की सामग्री क्या है?

1 कप गेहूं का आटा, आधा कप गुड़, जरूरत के अनुसार पानी, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और सेंकने के लिए तेल चाहिए.

गुड़ का चीला कैसे बनाएं

सबसे पहले एक कटोरे में गुनगुना पानी और गुड़ मिलाएं. जब गुड़ घुल जाए, तो उसमें गेहूं का आटा और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह फेंट लें. चीले का घोल न ज़्यादा गाढ़ा और न ज्यादा पतला होना चाहिए.

अब गरम तवे पर हल्का तेल लगाकर एक करछी घोल डालें और गोल आकार में फैलाएं. इसे धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंकें. फिर गरमा गरम गुड़ का चीला चटनी के साथ परोसें.

