Tea Recipe : चाय बनाते समय बस रखना है इन 4 बातों का ध्यान, चाय बनेगी एकदम कड़क और टेस्टी

भारत में सुबह की शुरूआत एक अच्छी चाय के साथ होती है, लेकिन वही चाय अगर अच्छी ना बने तो फिर मजा नहीं आता. एक अच्छी चाय बनाने के लिए बस 3 से 4 बातों का ध्यान रखना है जिसके बारे में हम आपको आगे आर्टिकल में बता रहे हैं...

चाय का स्वाद और बढ़ाने के लिए आप ऊपर से थोड़ी दालचीनी और इलायची पाउड़र भी डाल सकते हैं.

Quick Chai recipe : भारत में चाय के दीवाने हर जगह हैं. सुबह उठकर लोग गरमागरम चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ना पसंद करते हैं. चाय न केवल शरीर की थकान और तनाव को कम करती है, बल्कि यह लोगों को तरोताजा महसूस कराती है. लोग काली और हरी चाय दोनों का आनंद लेते हैं, जिनके बनाने के तरीके और फायदे अलग-अलग हैं. कुछ खास बातों का ध्यान रखकर आप अपनी चाय का स्वाद बढ़ा सकते हैं और इस अनुभव को और भी यादगार बना सकते हैं. तो चलिए जानते हैं, चाय बनाने का 4 सही तरीका...

चाय बनाने का सही तरीका

1. चाय बनाने से पहले एक बात का ध्यान देना चाहिए की चाय बनाने के लिए चाय पत्ती और अदरक पानी में तभी डालना चाहिए जब पानी पूरी तरह से गर्म हो जाए. क्योंकि आगर आप ठंडे पानी में चाय पत्ती या अदरक कूट कर डालते हैं तो आपकी चाय कड़वी हो जाएगी और आप उसे पी नहीं पाएंगे. 

2. जब पानी पूरी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद आता है इनफ्यूजन प्रोसेस, मतलब पानी का फ्लेम कम करके उसमे एक-एक करके अदरक, काली मिर्च, इलायची के साथ लौंग भी डाल सकते है, जिसकी वजह से सभी चीजों का फ्लेवर उभर कर आता है और इस प्रोसेस को कम से कम 3 मिनट तक करना चाहिए.

3. चाय में से जब सभी चीजों के फ्लेवर की खुशबू आने लगे और पानी का रंग बदला हुआ दिखने लगे तब आता है ग्रूमिंग का स्टेप, जिसमे चाय पत्तीयों को डालकर अच्छी तरह से उबालना होता है, जिसके कारण चाय पत्तीयों का असली व बढिया रगं खिल कर आता है और अपना फ्लेवर पूरी तरह से छोड़ता है. इसके बाद आप चीनी भी डाल सकते हैं क्योंकि अगर आप दूध डालने के बाद चीनी डालते हैं, तो यह दूध को पतला कर देगी और कड़क चाय नहीं बन पाएगी.

4. याद रहे कि चाय बनाने से पहले दूध को नार्मल कर लेना चाहिए, अगर दूध फ्रीज में रखा हो तो उसे पहले से ही बाहर निकाल कर रख लेना चाहिए क्योंकि अगर आप चाय में ठंडा दूध डालते है तो इससे चाय का फ्लेवर बदल सकता है और जैसी चाय चाहते है वैसी नहीं बन पाएगी. दूध डालने के बाद चाय को थोड़ी देर के लिए उबालिए फिर कप में निकालकर स्वाद के साथ चुस्कियां ले-लेकर पी सकते है.

(चाय का स्वाद और बढ़ाने के लिए आप ऊपर से थोड़ी दालचीनी और इलायची पाउड़र भी डाल सकते हैं)

प्रस्तुती- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

