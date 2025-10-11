विज्ञापन
Green Coffee Side Effects: ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी जैसी चीजों का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार कुछ लोगों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है. आइए जानते हैं किन लोगों को ये नहीं पीनी चाहिए.

Weight Loss के लिए आप भी पीते हैं रोज Green Coffee, इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए ग्रीन कॉफी जानिए नुकसान
ग्रीन कॉफी पीने के नुकसान.

Green Tea Side Effects: आज के समय में ग्रीन कॉफी और टी काफी ज्यादा ट्रेंड में है. जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं या फिर बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं वो सभी ग्रीन टी और कॉफी को अपने रूटीन में शामिल कर रहे हैं. लोग वेट लॉस के लिए इसका इस्तेमाल खूब कर रहे हैं. आपको बता दें कि ग्रीन कॉफी के बीन्स कच्चे होते हैं, इनको बिना भूने ही तैयार किया जाता है. इसलिए ये नॉर्मल कॉफी बीन्स की तुलना में ज्यादा फायदेमंद होता है और इसको रोस्ट करने की प्रोसेस में इसमें मौजूद नेचुरल कंपाउंड्स भी खत्म नहीं होते हैं. लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी चीज का ज्यादा सेवन फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. तो आइए जानते हैं रोज ग्रीन टी  पीने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा.

क्या ग्रीन कॉफी रोज पीना सही है?

वैसे तो ग्रीन कॉफी को हर रोज पीना सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसकी मात्रा कितनी लेनी है और आपकी हेल्थ कैसी है ये दोनों बेहद जरूरी प्वाइंट होते हैं. ग्रीन कॉफी में कैफीन होता है, जो ज्यादा लेने पर नींद ना आने की वजह बन सकता है. इसके साथ ही कुछ लोगों को बेचैनी और दिल की धड़कन बढ़ने जैसी समस्या भी हो सकती है. इसके अलावा भी ग्रीन कॉफी में पाई जाने वाली क्लोरोजेनिक एसिड, ज्यादा मात्रा में लेने से आपकी सेहत पर भी असर डाल सकती है.

रोज ग्रीन कॉफी पीने के नुकसान

अगर आप रोजाना ग्रीन कॉफी पीते हैं तो ये आपके बीपी लेवल को असंतुलित कर सकती है. इस वजह से आपकी बॉडी में कुछ गंभीर लक्षण नजर आ सकते हैं. जैसे कि आपको सिर दर्द हो सकता है या फिर आपको अपना सिर हर समय भारी महसूस हो सकता है. वहीं ग्रीन कॉफी ज्यादा पीने से आपका पेट खराब हो सकता है या फिर आपको एंग्जायटी की समस्या भी हो सकती हैं. 

किन लोगों को ग्रीन कॉफी नुकसान पहुंचा सकती है

आपको बता दें कि सेहत के लिए फायदेमंद माने जानी वाली ग्रीन कॉफी कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है. इसका क्लोरोजेनिक एसिड आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है जिसकी वजह से आपको सेहत से जुड़ी कई समस्याएं परेशान कर सकती हैं. आइए जानते हैं किन लोगों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए. 

  • जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है या फिर डायबिटीज है उनको ग्रीन कॉफी का सेवन करने से बचना चाहिए. 
  • जिन लोगों को एंग्जायटी डिसऑर्डर है उनको भी ग्रीन टी का ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए. 
  • जिन लोगों को ग्लूकोमा की परेशानी रहती है उनको भी ग्रीन कॉफी का ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए. 
  • ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों को ग्रीन कॉफी से बचना चाहिए क्योंकि इससे हड्डियों की स्थिति और खराब हो सकती है 

घर पर ग्रीन कॉफी कैसे बनाएं

घर पर ग्रीन कॉफी बनाने के लिए, एक सॉसपैन या बर्तन का उपयोग करें और भिगोए हुए साबुत बीन्स को हल्की आंच पर उबालें और फिर धीमी आंच पर पकाएं. ग्राउंड कॉफी के लिए बने कॉफी मशीन या ग्राइंडर का उपयोग न करें, क्योंकि ग्रीन कॉफी बीन्स बहुत सख्त होती हैं और ये मशीन को नुकसान पहुँचा सकती हैं. 

    •    300 मिलीलीटर पानी के लिए 18 ग्राम ग्रीन कॉफी बीन्स तौल लें.
    •    बीन्स को रातभर भिगो दें.
    •    मिश्रण को 198°F (92°C) तापमान पर उबालें.
    •    इसे 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें.
    •    10-15 मिनट के लिए ठंडा होने दें.
    •    अब तरल को छान लें और बीन्स हटा दें.
    •    आपकी ग्रीन कॉफी तैयार है, इसे परोसें और आनंद लें.

अगर आपके पास पहले से पिसी हुई (pre-ground) ग्रीन कॉफी है, तो इसे बनाने का तरीका और आसान है. बस कॉफी ग्राउंड्स को फ्रेंच प्रेस या इसी तरह के ब्रूअर में गर्म पानी के साथ लगभग 10 मिनट तक भिगोएं, फिर छान लें और पीएं. इसके लिए मीडियम-फाइन ग्राइंड सबसे अच्छा रहता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

