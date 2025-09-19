विज्ञापन
विशेष लिंक

सुबह खाली पेट इस तरह से पी लीजिए हरी इलायची का पानी, इसके बाद जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते

Green Cardamom Water Benefits: हरी इलायची को आपने खाने में तो खूब खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसके पानी का सेवन करने के फायदों के बारे में सुना है. अगर नहीं तो यहां जानिए इसके पानी का सुबह खाली पेट सेवन किन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है.

Read Time: 3 mins
Share
सुबह खाली पेट इस तरह से पी लीजिए हरी इलायची का पानी, इसके बाद जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते
Green Cardamom Benefits: हरी इलायची के पानी का सेवन करने के फायदे.

Green Cardamom water Benefits: भारतीय किचन में पाई जाने वाली हरी इलायची जो अपनी सुगंध और स्वाद के लिए जानी जाती है. इसका इस्तेमाल मीठे से लेकर नमकीन डिशेज को बनाने में खूब किया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि स्वाद और सुगंध से भरपूर ये इलायची आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इलायची एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है इसका सेवन वेट लॉस में मदद करने के साथ ही, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में भी मदद करता है. आपने इलायची का सेवन करने के कई तरीकों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी इलायची का पानी पीने के फायदों के बारे में सुना है. तो चलिए जानते हैं छोटी इलायची का पानी पीने के फायदे.

छोटी इलायची का पानी कैसे तैयार करें ( How to Prepare Green Cardamom Water)

छोटी इलायची का पानी बनाने के लिए सबसे पहले इलायची के दानों को पीसकर रात भर के लिए एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें. दूसरे दिन सुबह पानी को हल्का गुनगुना करके पी लें. इसका सेवन करने से शरीर को फाइबर की प्राप्ति होती है, जिससे ब्लोटिंग, पेट दर्द, और अपच से राहत मिलती है. 

छोटी इलायची का पानी पीने के फायदे (Green Cardamom Water Benefits)

ये भी पढ़ें: हर रोज खालो बस 1 आंवला फिर देखो कमाल, डॉक्टर ने बताया किन 8 बीमारियों के लिए है काल

मेटाबॉलिज्म

हरी इलायची के पानी का सेवन आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है. मेटाबॉलिज्म का बूस्ट होना आपके वेट लॉस में भी लाभदायी होता है. 

पाचन संबंधी समस्या

इलायची के पानी का सेवन डाइजेस्टिव एंजाइम के रिलीज को बढ़ाता है, जो सूजन को कम करके पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है. इसका सेवन बाइल का प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करता है, जो फैट्स को ब्रेकडाउन करने में मदद करता है. 

भूख कंट्रोल करे

बार बार लगने वाली भूख को कम करने में भी इलायची के पानी का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें मौजूद फाइबर की मात्रा एपिटाइट को नियंत्रित करके शरीर में कैलोरीज़ की मात्रा को बढ़ने से रोकता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Green Cardamom Water Benefits, Green Cardamom Benefits, Hari Elaichi Ka Sewan Karne Ke Fayde, Green Cardamom Empty Stomach Benefits, Hari Elaichi Khane Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com