Govardhan Puja 2025 Date: कब है गोवर्धन पूजा? जानें तिथि और अन्नकूट रेसिपी

Govardhan Puja Date 2025: दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है. इस साल गोवर्धन पूजा 22 अक्तूबर है. कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के पहले दिन यानि प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है. कई जगहों पर इस पर्व को अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाता है. गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान कृष्ण की पूजा होती है साथ ही गाय के गोबर से गोवर्धन देव बनाकर उन्हें पूजते हैं. इसके बाद ब्रज के देवता गिरिराज भगवान यानी पर्वत को खुश करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है. इस दिन 56 या 108 तरह के पकवान बनाकर श्रीकृष्‍ण को उनका भोग लगाया जाता है. इन पकवानों को 'अन्‍नकूट' (Annakoot or Annakut) कहा जाता है. तो चलिए जानते हैं अन्नकूट बनाने की रेसिपी.

अन्नकूट सब्जी बनाने की रेसिपीः (How To Make Annakut Sabji Recipe)

सामग्री-

अन्नकूट की सब्जी को बनाने के लिए कई तरह की सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे आलू, बैंगन, फूल गोभी, सेम, गाजर, टमाटर, भिंडी, मूली, पालक, शिमला मिर्च, कद्दू, लौकी, टिंडे, अरबी, परवल, कच्चा केला आदि.

विधि-

इन सब सब्जियों को धोकर सबसे पहले काट लें फिर एक बड़ी कड़ाही में तेल गर्म कर, उसमे जीरा, हरी मिर्च, हींग और अदरक का तड़का लगाएं, इसके बाद इसमें सभी सब्जियों को डालकर हल्का पकाएं, सब्जियों के हल्का पकने के बाद इसमें सभी मसाले जैसे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर गरम मसला पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक स्वादानुसार डालकर हल्की आंच में पकाएं. सब्जी बनकर तैयार है आप इसे गोवर्धन पूजा भोग में लगा सकते हैं.

