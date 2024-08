गूगल और डेलॉइट की पार्टियों पर Resume लेकर जाओ, वायरल वीडियो पर यूजर ने दिए मजेदार रिएक्शन, यहां देखें वायरल पोस्ट

सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा वायरल होता है जो कई बार तो हमें इंप्रेस करता है तो कई बार हमें निराश भी करता है. हालिया एक्स पोस्ट में बेंगलुरु माइक्रोब्रुअरी के कुछ हिस्सों को दिखाया गया है जो शहर की टॉप कंपनियों की पार्टियों के लिए बुक हैं. यह तब से वायरल हो गया है, जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक्स यूजर @i_eeshasri ने बेंगलुरु की मशहूर माइक्रोब्रूअरी आयरनहिल में लगे चॉकबोर्ड की तस्वीर शेयर की. लिस्ट आइटम से पता चलता है कि Google और डेलॉइट दोनों की टीमों को उस दिन इवेंट के कई जगहों पर जाना था. जहां गूगल पार्टी दूसरी मंजिल पर होनी थी, वहीं डेलॉइट पार्टी ग्राउंड फ्लोर पर होगी.

इस "पीक बेंगलुरु" मोमेंट को ध्यान में रखते हुए, एक्स यूजर के कैप्शन ने मजाक में सुझाव दिया कि यह किसी के लिए इन मांग वाली कंपनियों में जगह पाने का एक अवसर होगा. आख़िरकार, टीमें वहीं उसी स्थान पर थीं. उन्होंने फोटो को कैप्शन दिया, "आयरनहिल रिज्यूमे लेकर पहुंच जाओ दोस्तों".

ये भी पढ़ें- एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने मिलेट आउटलेट के साथ खोला एक और रेस्टोरेंट

इस पोस्ट को ऑनलाइन काफी पसंद किया गया. यहां बताया गया है कि कुछ एक्स यूजर ने कैसे रिएक्सन दिए.

"नेटवर्क और मेलजोल बढ़ाने का क्या बढ़िया अवसर है!"

What great opportunity to network and socialize!

"बेंगलुरु में आराम करने के लिए यह सबसे अच्छी जगहों में से एक है."

This is one of the best places to chill in Bengaluru ❤️‍🔥🫶❤️‍🔥🫶