कहीं प्रशासन की लापरवाही तो कहीं गूगल मैप की गलती... बिहार से मुंबई तक जब किसी और की गलती से गंवानी पड़ी जान

कहीं बांध के बगल में गड्ढा तो कभी गूगल मैप की गलती, बीते कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां प्रशासन या किसी दूसरी की गलती का खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ा है. बिहार से लेकर यूपी तक ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां किसी दूसरे की गलती की कीमत दूसरे शख्स को अपनी जान गंवा कर चुकाना पड़ी है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ मामलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है.

बांध के निर्माण कार्य की वजह से गई जान

बिहार के पूर्णिया की ये घटना बेहद खौफनाक है. इस घटना में एक ही परिवार के पांच लोगों की डूबने से मौत हो गई. ये सभी लोग बांध पर मिट्टी भरने के लिए किए गए गड्ढे में डूबकर मरे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन लगातार बांध के आसपास की जमीन से मिट्टी निकाल कर बांध पर डाल रहा था. इस वजह से बांध के नीचे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया. गड्ढे के किनारे नदी की धार थी. शौच जाने गई बच्ची का पैर फिसला और वो इसी नदी धार में जा समा गई.

बच्ची को डूबता देख उसकी मां उसे बचाने के लिए पानी में कूद गईं. इसके बाद वह भी डूबने लगी. बच्ची और महिला दोनों को डूबता देख वहां मौजूद 3 लोग दोनों को बचाने नदी धार में कूद गए. ये सभी पांच लोग नदी धार में समा गए. स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद पांचों शवों को नदी धार से ढूंढ निकाला गया.

गूगल मैप की वजह से नदी में गिरी थी कार

पिछले महीने महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गूगल मैप की गलती के कारण एक भीषण हादसा हो गया था. नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में आधी रात एक महिला की कार सीधे खाड़ी में जा गिरी थी. महिला गूगल मैप के भरोसे गाड़ी चला रही थी. संयोग अच्छा था कि वहां मौजूद समुद्री सुरक्षा पुलिस ने तुरंत सतर्कता दिखाई और महिला की जान बचा ली गई. बाद में क्रेन की मदद से कार को खाड़ी से बाहर निकाला गया. ये कोई पहला मामला नहीं है, जब गूगल मैप के चलते दुर्घटना हुई थी.

यूपी के महाराजगंज में भी ऐसा ही हादसा हुआ था

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गूगल मैप ने एक कार को अधूरी फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचा दिया था.जिसके कारण यह कार फ्लाईओवर से नीचे लटक गई थी. घटना 9 जून 2025 की है. फरेंदा थाना इलाके में कथित तौर पर गूगल मैप के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने से ये हादसा हुआ था. कार फ्लाईओवर के ऊपर जाने के बाद नीचे लटक गई. हालांकि इस हादसे में कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए थे. जिले के गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित भैया फरेंदा में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर हुआ, जहां पर कार फ्लाईओवर पर चढ़ी, लेकिन फ्लाईओवर का काम अधूरा था.

मुरादाबाद में भी गूगल मैप के कारण ही गई जान

यूपी के मुरादाबाद में 4 अप्रैल 2025 को गूगल मैप की मदद से रास्ता तलाशने की कोशिश में कार सवार चार लोग हादसे का शिकार हो गए थे. इस घटना में दो युवतियों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मुरादाबाद के थाना मूढापांडे क्षेत्र में कार से लोग नैनीताल से घूमकर वापस आ रहे थे. पुलिस के अनुसार, जब ये कार हादसे का शिकार हुई तो उसके बाद कार अंदर से लॉक हो गई और जो लोग अंदर मौजूद थे वो अंदर ही फंसे रह गए. इस कार को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी थी.

गूगल ने बताया गलत रास्ता फिर हुआ हादसा

उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले साल दिसंबर में गूगल मैप की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ था. हादसा गूगल मैप पर गलत रास्ता दिखाने की वजह से हुआ था. कार मिट्टी के टीले से टकराकर पलट गई थी. हालांकि, इस हादसे में किसी जान नहीं गई थी लेकिन कार सवार लोग गंभीर रूप से घायल जरूर हो गए थे.