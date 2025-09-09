डायबिटीज है तो रात में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, बढ़ सकती है मुश्किल

Diet For Diabetes Patients: डायबिटीज के मरीजों के लिए दिनभर की डाइट जितनी जरूरी है, उतना ही अहम है रात का खाना. अगर रात को गलत चीजें खा ली जाएं तो ब्लड शुगर लेवल बिगड़ सकता है, नींद पर असर पड़ सकता है और अगले दिन थकान भी महसूस हो सकती है. ऐसे में एक डायबिटिक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो रात के खाने का सोच-समझकर ही चुनाव करें. आइए जानें कि रात में किन चीजों से बचना चाहिए.

डायबिटीज के मरीज रात में न खाएं ये चीजें (Diabetes patients should not eat these things at night)

मीठे पेय और जूस से दूरी

रात में सोने से पहले सोडा, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले जूस या मीठे पेय का सेवन बिल्कुल न करें. इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है. रात में जूस की जगह पानी या हर्बल टी बेहतर है.

मैदा और रिफाइंड कार्ब्स से परहेज

मैदे से बनी चीजें जैसे सफेद ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता या पेस्ट्री रात में खाने से ब्लड शुगर लेवल अचानक ऊपर जा सकता है. बेहतर होगा कि इनकी जगह साबुत अनाज वाली चीजें खाएं.

तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड्स नहीं

चिप्स, समोसा, कचौड़ी, पूड़ी या कोई भी तला भुना खाना डायबिटीज मरीजों के लिए खासकर रात के समय भारी पड़ सकती हैं. इनसे न सिर्फ शुगर लेवल गड़बड़ होता है बल्कि पाचन भी धीमा पड़ता है.

जूस की बजाय साबुत फल

फलों का रस निकालकर पीने में फाइबर खत्म हो जाता है और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है. इसलिए रात में पैकेट वाले जूस या मीठे शेक्स से बचें और अगर फल खाना ही है तो उन्हें साबुत खाएं.

ज्यादा नमक वाले फूड्स से परहेज

डिब्बाबंद सूप, रेडी-टू-ईट पैकेट या बहुत ज्यादा नमक वाले स्नैक्स रात में ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को बिगाड़ सकते हैं. कोशिश करें कि इनसे दूरी बनाकर रखें.

हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले फल न खाएं

केला, अनानास, तरबूज जैसे कुछ फल ब्लड शुगर तेजी से बढ़ा सकते हैं. इन्हें खासकर रात में खाने से परहेज करें.



डायबिटीज मरीजों के लिए रात की डाइट हल्की, बैलेंस्ड और आसानी से पचने वाली होनी चाहिए. मीठे पेय, जंक फूड, रिफाइंड कार्ब्स और हाई ग्लाइसेमिक फल रात के खाने में शामिल न करें. अगर रात का खाना सही चुना जाए तो ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है और अगला दिन एनर्जी के साथ शुरू होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)