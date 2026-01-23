विज्ञापन

ऐसा कौन सा शहर है जिसे हम खा सकते हैं? जबाव बताओ

Paheli Bujho to Jane: पहेलियां भारतीय समाज का अहम हिस्सा रही हैं. ये न सिर्फ मनोरंजन करती हैं, बल्कि सोचने-समझने की क्षमता को भी तेज करती हैं. आज की यह पहेली सुनने में आसान लगती है, लेकिन जवाब जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे.

Read Time: 2 mins
Share
ऐसा कौन सा शहर है जिसे हम खा सकते हैं? जबाव बताओ
Paheli Bujho to Jane: किस शहर के नाम को खाया जाता है.

पहेलियां हमारे भारतीय समाज का अभिन्न अंग रही हैं. भारत में सदियों से पहलियों का चलन है. पहले के समय में लोग खुद से पहेलियां बना  लिया करते थे और बच्चों से पूछा करते थे. इससे मनोरंजन के साथ ही बच्चों का दिमाग भी तेज होता था. आज के मॉर्डन समय में पहेलियों का चलन काफी कम हो गया है लेकिन यह आज भी उतनी ही मजेदार होती है जितनी पहले के समय में हुआ करती थीं. तो आइए आज आपसे एक पहेली पूछते हैं और देखते हैं कि आपके पास उसका सही जवाब है या नहीं.

Latest and Breaking News on NDTV

क्या है पहेली?

ऐसा कौन सा शहर है जिसे हम खा सकते हैं?

इस पहेली को पढ़कर लगता है कि इसका जवाब काफी आसान है लेकिन फिर जब दिमाग पर जोर डाला जाता है तो पता चलता है कि जवाब इतना भी आसान नहीं. अचानक से दिमाग में कई चीजें आने लगती हैं. कई सब्जियों के नाम दिमाग में आने लगते हैं. तो क्या आपको इसका सही जवाब पता चला? अगर नहीं तो आइए हम आपकी मदद करते हैं.

क्या है सही जवाब?

इसका सही जवाब है शिमला मिर्च. शिमला , हिमाचल प्रदेश की राजधानी (समर कैपिटल) और एक हिल स्टेशन है. यहां हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं. शिमला नाम से एक सब्जी है जिसे शिमला मिर्च कहा जाता है. खाने में इसका स्वाद काफी अच्छा होता है और भारत के अलग अलग राज्यों में इसके अलग-अलग तरीकों से बनाया जाता है.

शिमला मिर्च खाने के फायदे-  (Capsicum Health Benefits)

शिमला मिर्च (Capsicum) एक ऐसी सब्जी है जिसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो वजन कंट्रोल करने, मजबूत इम्यूनिटी, बेहतर पाचन, और स्किन के साथ-साथ बालों को भी हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें विटामिन C, विटामिन A, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं.

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hindi Paheli, Riddle In Hindi, Funny Riddles, Desi Paheli, Sabzi Paheli
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com