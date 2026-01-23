विज्ञापन

बूझो तो जानें: ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके नाम में ताला और चाबी दोनों आते हैं?

Simple Vegetables Puzzle With Answer: पहेलियां हमें यह सिखाती हैं कि हर सवाल का जवाब हमेशा सीधा नहीं होता. कई बार जवाब बिल्कुल सामने होता है, बस देखने का नजरिया बदलने की जरूरत होती है. यही वजह है कि पहेलियां आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती हैं.

Which vegetable has a key and lock?

Simple Vegetables Puzzle With Answer: एक समय था जब टीवी,मोबाइल और इंटरनेट नहीं हुआ करता था और उस समय में दादी-नानी बच्चों से पहेलियां पूछा करती थीं और उनका मनोरंजन किया करती थी. लेकिन आज इंटरनेट के जमाने में पहेलियां जहीं घुम सी हो गई हैं. आज पहेलियों के बारे में सुनते  ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है. तो चलिए आपकी बचपन की यादों को ताजा करते हैं और आपसे एक पहेली पूछते हैं. देखते हैं आप उसका सही जवाब दे पाते हैं या नहीं.

क्या है पहेली?

ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके नाम में ताला और चाबी दोनों आते हैं?
पहेली को पढ़कर यह तो साफ हो गया कि यहां पर बात किसी सब्जी की हो रही है. पढ़ने में तो यह पहेली काफी आसान लगती है लेकिन फिर दिमाग पर जोर डालने के बावजूद भी इसका जवाब नहीं मिलता है. क्या आपको इस पहेली का सही जवाब मिला? अगर नहीं तो परेशान ना होइए. हम आपकी मदद कर देते हैं.

क्या है सही जवाब?

इस पहेली का सही जवाब है,

लौकी (लॉक और की= लौकी)

जी, बिल्कुल. मामूली सी सब्जी दिखने वाली लौकी के नाम में लॉक और की दोनों ही आते हैं. मजेदार बात यह है कि कुछ चीजें बिल्कुल सिंपल होती है लेकिन हम उनका सीधा जवाब सोचने की बजाए उलझ जाते हैं.

लौकी के फायदे:

  • वजन: जो लोग वजन कम करना चाह रहे हैं, उनके लिए लौकी को अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है. इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखती है और वजन को कम करने में मदद करती है.
  • डायबिटीज: यह सब्जी कुछ ऐसे तत्वों से भरपूर है, जो शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.
  • किडनी: किडनी के मरीजों के लिए भी लौकी खाना लाभदायक साबित हो सकता है क्योंकि इसमें सोडियम और पोटेशियम की कम मात्रा होती है. 

