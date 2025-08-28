फ्रिज में भूलकर भी नहीं रखने चाहिए ये 5 फल, सेहत पर डालते हैं बुरा असर

list of Fruits That Should Not Be Refrigerated: ज्यादातर लोग मानते हैं कि फल को फ्रिज में रखने से वह ज्यादा समय तक सुरक्षित रहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर फल को फ्रिज में स्टोर करना सही नहीं होता. कुछ फल ऐसे हैं, जिन्हें फ्रिज में रखने से उनकी पौष्टिकता कम हो जाती है और स्वाद भी बिगड़ जाता है. इतना ही नहीं, कई बार ये फल (fruits not to refrigerate) जल्दी खराब होकर सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं.

केले को फ्रिज में न रखें । banana fridge side effects

केला ऐसा फल है ,जिसे कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए.

फ्रिज में रखने से केले का रंग काला पड़ने लगता है.

इसमें मौजूद एथिलीन गैस आसपास रखे फलों को पकाने का काम करती है.

इसलिए केले को हमेशा कमरे के तापमान पर ही स्टोर करें.

एवोकाडो को कमरे के तापमान पर रखें । fruits should be avoided to keep in freeze

अगर कच्चा एवोकाडो फ्रिज में रखा जाए तो यह जल्दी खराब हो जाता है.

फ्रिज में रखने से एवोकाडो का पकना रुक जाता है.

जबकि बाहर रखने से यह नैचुरली पककर खाने योग्य बन जाता है.

खरबूजा काटने तक बाहर ही रखें । fruits that should be refrigerated

खरबूज (Melon) को तब तक फ्रिज से बाहर ही स्टोर करना चाहिए जब तक आप इसे काटें नहीं.

बाहर रखने से इसमें मिठास और फ्लेवर बढ़ता है.

काटने के बाद ही इसे फ्रिज में रखना सही है ताकि यह सुरक्षित रहे.

सेब फ्रिज में ज्यादा न रखें । apple in fridge harmful

सेब में मौजूद नेचुरल एंजाइम इसे पकाने का काम करता है.

लंबे समय तक फ्रिज में रखने से सेब ज्यादा पक जाता है.

इससे इसका स्वाद और टेक्सचर दोनों खराब हो सकते हैं.

आम और लीची को फ्रिज से दूर रखें । fruits refrigerator mistake

आम (Mango): इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रिज में रखने से कम हो जाते हैं. नतीजतन इसके पोषक तत्व घटने लगते हैं.

लीची (Lichi): यह नाजुक और रसदार फल है. फ्रिज में रखने से यह अंदर से जल्दी खराब होने लगता है और स्वाद बिगड़ जाता है. हर फल को फ्रिज में रखना सही तरीका नहीं है. केले, आम, लीची, एवोकाडो, खरबूजा और सेब जैसे फल कमरे के तापमान पर ज्यादा हेल्दी और टेस्टी रहते हैं. सही तरीके से फल स्टोर करने से न सिर्फ उनकी पौष्टिकता बनी रहती है, बल्कि सेहत पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है.

