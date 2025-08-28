विज्ञापन

फ्रिज में भूलकर भी नहीं रखने चाहिए ये 5 फल, सेहत पर डालते हैं बुरा असर

हर फल को फ्रिज में स्टोर करना सेहत के लिए सही नहीं. केले, आम, लीची, एवोकाडो और खरबूजे को फ्रिज में रखने से ये जल्दी खराब होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं.

फ्रिज में भूलकर भी नहीं रखने चाहिए ये 5 फल, सेहत पर डालते हैं बुरा असर
क्या आप भी हर फल फ्रिज में रखते हैं? जानें ये बड़ी गलती जो कर रही है सेहत को नुकसान

list of Fruits That Should Not Be Refrigerated: ज्यादातर लोग मानते हैं कि फल को फ्रिज में रखने से वह ज्यादा समय तक सुरक्षित रहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर फल को फ्रिज में स्टोर करना सही नहीं होता. कुछ फल ऐसे हैं, जिन्हें फ्रिज में रखने से उनकी पौष्टिकता कम हो जाती है और स्वाद भी बिगड़ जाता है. इतना ही नहीं, कई बार ये फल (fruits not to refrigerate) जल्दी खराब होकर सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं.

Photo Credit: Canva

केले को फ्रिज में न रखें । banana fridge side effects

  • केला ऐसा फल है ,जिसे कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए.
  • फ्रिज में रखने से केले का रंग काला पड़ने लगता है.
  • इसमें मौजूद एथिलीन गैस आसपास रखे फलों को पकाने का काम करती है.
  • इसलिए केले को हमेशा कमरे के तापमान पर ही स्टोर करें.
एवोकाडो को कमरे के तापमान पर रखें । fruits should be avoided to keep in freeze

  • अगर कच्चा एवोकाडो फ्रिज में रखा जाए तो यह जल्दी खराब हो जाता है.
  • फ्रिज में रखने से एवोकाडो का पकना रुक जाता है.
  • जबकि बाहर रखने से यह नैचुरली पककर खाने योग्य बन जाता है.
खरबूजा काटने तक बाहर ही रखें । fruits that should be refrigerated

खरबूज (Melon) को तब तक फ्रिज से बाहर ही स्टोर करना चाहिए जब तक आप इसे काटें नहीं.
बाहर रखने से इसमें मिठास और फ्लेवर बढ़ता है.
काटने के बाद ही इसे फ्रिज में रखना सही है ताकि यह सुरक्षित रहे.

Photo Credit: Canva

सेब फ्रिज में ज्यादा न रखें । apple in fridge harmful

सेब में मौजूद नेचुरल एंजाइम इसे पकाने का काम करता है.
लंबे समय तक फ्रिज में रखने से सेब ज्यादा पक जाता है.
इससे इसका स्वाद और टेक्सचर दोनों खराब हो सकते हैं.

आम और लीची को फ्रिज से दूर रखें । fruits refrigerator mistake

  • आम (Mango): इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रिज में रखने से कम हो जाते हैं. नतीजतन इसके पोषक तत्व घटने लगते हैं.
  • लीची (Lichi): यह नाजुक और रसदार फल है. फ्रिज में रखने से यह अंदर से जल्दी खराब होने लगता है और स्वाद बिगड़ जाता है. हर फल को फ्रिज में रखना सही तरीका नहीं है. केले, आम, लीची, एवोकाडो, खरबूजा और सेब जैसे फल कमरे के तापमान पर ज्यादा हेल्दी और टेस्टी रहते हैं. सही तरीके से फल स्टोर करने से न सिर्फ उनकी पौष्टिकता बनी रहती है, बल्कि सेहत पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

