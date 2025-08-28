खाली पेट चाय पीने के बड़े नुकसान, आज से बदल लें यह आदत नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने

Khali Pet Chai Peene Ke Nuksan: चाय? चाय एक ऐसी ड्रिंक है जिसकी चुस्की लिए बिना कई लोगों के दिन की शुरुआत नहीं होती, लेकिन क्या आप जनते हैं? खाली पेट इसको पीने से शरीर को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं. अगर आपकी भी दिन की शुरुआत चाय के बिना नहीं होती है, तो आज से बदल लें अपनी ये आदत.चलिए एक नजर डाल लेते हैं खाली पेट चाय पीने से होने वाले बड़े नुकसनों के बारे में.

Khali Pet Chai Pine Se Kya Hota Hai | Khali Pet Chai Pine Ke Nuksan | Subah Chai Kyon Nahin Pini Chahie

खाली पेट चाय पीने के नुकसान क्या हैं

जलन: खाली पेट चाय का सेवन पेट में जलन, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. पेट से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित लोगों को खाली पेट चाय पीने से बचना चाहिए.

नींद: सुबह खाली पेट चाय पीन से शरीर में कैफीन का असर दिनभर बना रह सकता है, जिससे नींद पर असर पड़ सकता है. इसलिए आज से ही खाली पेट चाय पीने से परहेज करें.

दांत: खाली पेट चाय पीने से मुंह में बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे बदबू और दांतों में पीलापन आ सकता है. इसलिए बिना कुछ खाए चाय पीने से बचें.

ब्लड शुगर: खाली पेट चाय पीने से ब्लड शुगर का लेवल अचानक बढ़ या घट सकता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)