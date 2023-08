कब्ज से हैं परेशान, डाइट में शामिल करें फाइबर से भरपूर ये फल, भूल जाएंगे कभी थी पेट साफ न होने की समस्या

फाइबर से भरपूर ये चीजें आपको कब्ज से देंगी राहत

आजकल कब्ज (Constipation) एक आम समस्या है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं. गलत खानपान, दवाएं या गर्भावस्था जैसी स्थितियां कब्ज का कारण बन सकती हैं. इसके साथ ही कभी-कभी तनाव, हार्मोन में उतार-चढ़ाव, दिनचर्या में बदलाव, कम फाइबर वाली डाइट और कुछ हेल्थ से रिलेटेड स्थितियां भी कब्ज का कारण बन जाती हैं. भरपूर फाइबर वाली डाइट और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से कब्ज को दूर रखने में मदद मिल सकती है. हाई फाइबर और खास गुणों वाले कुछ फूड्स (Foods that can help in relieve Constipation) प्राकृतिक रूप से कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप भी कब्ज से परेशान हैं तो इसके उपाय (Constipation remedies) के लिए इन फूड्स को अपने डाइट में शामिल करें....

कब्ज के लिए बेहतरीन फूड्स (Best foods for constipation)