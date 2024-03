सुबह उठने के बाद खाली पेट कितना पानी पीना चाहिए, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

How Much Water To Drink in Morning on Empty Stomach: हेल्दी और फिट रहने और पेट को सही तरीके से साफ करने के लिए एक्सपर्ट्स भी सुबह बासी मुंह पानी पीने की सलाह देते हैं. बता दें कि अगर शरीर में पानी पर्याप्त मात्रा में होता है तो आप कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं और इसका असर आपकी स्किन पर भी पड़ता है. शरीर में पानी की कमी होने पर शरीर के फंक्शन भी खराब होने लग जाते हैं. इसकी वजह से माइग्रेन किडनी स्टोन, ट्यूबरकुलोसिस और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. इसलिए शरीर में पानी की कमी होने से बचाना चाहिए. जहां कई लोग सुबह गुनगुना पानी पीते हैं तो कई लोग इसमें शहद और नींबू मिलाकर इसका सेवन करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि खाली पेट कितना पानी पीना चाहिए. बासी मुंह ज्यादा पानी पीने से कई परेशानियां बढ़ सकती हैं. आइए जानते हैं सुबह खाली पेट कितना पानी पीना चाहिए और पानी पीने का सही तरीका क्या है.

