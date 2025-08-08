Raksha Bandhan Wishes, Images: मीठे झगड़े और प्यारी तकरार...यहां से चुनकर भेजें रक्षाबंधन के बेस्ट बधाई संदेश और Photos

Happy Raksha Bandhan Wishes: रक्षाबंधन में अब बस एक दिन बाकी है. इस साल भाई-बहन का ये त्योहार कल यानी शनिवार, 9 अगस्त को मनाया जाएगा. ऐसे में हर ओर त्योहार को लेकर रौनक देखने को मिल रही है. इसके साथ ही बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है. ऐसे में यहां हम भी आपके लिए कुछ खास बधाई संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इन्हें अपनों के साथ शेयर कर राखी के पावन पर्व की बधाई दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

रक्षाबंधन पर यहां से चुनकर भेजें बधाई संदेश (Happy Raksha Bandhan Wishes, Images, Quotes)

राखी का आया त्योहार,

खुशियों की छाई बहार,

भाई की कलाई पर बंधा है बहना का प्यार. हैप्पी रक्षाबंधन 2025

धागो से बांधा है अपने दिल का एहसास,

हमेशा बना रहे मेरा और आपका साथ. Happy Raksha Bandhan 2025

इसे समझो न रेशम का तार भैया,

मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया. Happy Raksha Bandhan 2025

भाई तुम जियो हजारों साल,

मिले कामयाबी तुम्हें हर बार,

खुशियों की हो तुमपे बौछार,

यही दुआ करते हैं हम बार-बार. रक्षाबंधन की बधाई

भाई बहन के प्यार का बंधन है इस दुनिया में वरदान,

इसके जैसा दूजा कोई न रिश्ता,

चाहे ढूंढ लो सारा जहान. हैप्पी रक्षाबंधन

मीठे झगड़े और प्यारी तकरार,

इन्हीं में छुपा है भाई-बहन का प्यार,

रक्षाबंधन लाया है बधाई अपार,

खुश रहो तुम हर बार. रक्षाबंधन की शुभकामनाएं