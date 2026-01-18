बेकार समझकर फेंकिए नहीं अंडे का छिलका! जानिए इसके ऐसे दिलचस्प इस्तेमाल जो आपको चौंका देंगे

Eggshell Benefits: आमतौर पर जब भी हम अंडा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका छिलका बिना सोचे-समझे कचरे में फेंक देते हैं. हमें लगता है कि इसका अब कोई काम नहीं बचा. लेकिन, सच यह है कि अंडे का छिलका पूरी तरह बेकार चीज नहीं है. सही जानकारी और सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, तो यह घर, किचन और गार्डन तीनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. अंडे का छिलका मुख्य रूप से कैल्शियम से बना होता है, जो मिट्टी और पौधों के लिए बेहद जरूरी मिनरल है. हालांकि, इसे सीधे खाने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का खतरा हो सकता है. लेकिन, घरेलू कामों में इसका सुरक्षित और समझदारी भरा इस्तेमाल किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि अंडे के छिलके को किन-किन तरीकों से दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है.

अंडे के छिलके का इस्तेमाल करने के तरीके | Ways to Use Eggshells

1. पौधों के लिए नेचुरल कैल्शियम

अंडे के छिलके का सबसे आसान और लोकप्रिय इस्तेमाल पौधों के लिए किया जाता है. इसके लिए छिलकों को अच्छी तरह धो लें, धूप में सुखा लें और फिर उन्हें मोटा-मोटा पीस लें. इस पाउडर को गमलों या किचन गार्डन की मिट्टी में मिलाने से मिट्टी को कैल्शियम मिलता है, जिससे पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और ग्रोथ बेहतर होती है. यह केमिकल खाद का एक सस्ता और प्राकृतिक विकल्प है.

2. कीड़े और घोंघों से बचाव

अगर आपके पौधों में बार-बार कीड़े या घोंघे लग जाते हैं, तो अंडे के छिलके मददगार हो सकते हैं. छिलकों को हाथ से तोड़कर पौधों के चारों ओर बिखेर दें. इनके नुकीले किनारे कई कीड़ों को पास आने से रोकते हैं. यह तरीका पूरी तरह नेचुरल है और केमिकल पेस्टिसाइड के मुकाबले हल्का और सुरक्षित विकल्प माना जाता है.

3. किचन की सफाई में मददगार

अंडे के छिलके किचन में भी काम आ सकते हैं. छिलकों को धोकर सुखा लें और फिर हाथ से मसलकर जले हुए या चिपचिपे बर्तनों को साफ करने में इस्तेमाल करें. इससे गंदगी आसानी से निकल जाती है. हालांकि ध्यान रखें कि नॉन-स्टिक बर्तनों पर इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे उनकी कोटिंग खराब हो सकती है.

Photo Credit: iStock

4. कम्पोस्ट बनाने में उपयोग

जो लोग घर पर कम्पोस्ट बनाते हैं, उनके लिए अंडे का छिलका फायदेमंद हो सकता है. छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर कम्पोस्ट में डालने से उसमें मिनरल्स बढ़ते हैं और बाद में यह मिट्टी को पोषण देता है. छोटे टुकड़े जल्दी गलते हैं, इसलिए यह प्रक्रिया तेज होती है.

अंडे का छिलका कचरा नहीं, बल्कि सही जानकारी के साथ इस्तेमाल की जाने वाली एक उपयोगी चीज है. थोड़ी समझदारी से आप इसे फेंकने की बजाय दोबारा काम में ला सकते हैं और घर को थोड़ा और इको-फ्रेंडली बना सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)