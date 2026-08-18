बिना अंडे का ऑमलेट कैसे बनाएं? शेप रनवीर बरार ने बताई सीक्रेट रेसिपी | Watch Video

Eggless Omelette Without Eggs: क्या आप भी वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए ऑमलेट खाना चाहते हैं वो भी बिना अंडे का तो बिल्कल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे ऑमलेट के बारे में बता रहे हैं जिसे बिना अंडे के बनाया जाता है. इस रेसिपी को शेफ रनवीर बरार ने अपने यूट्यूब चैनल (@RanveerBrar) पर शेयर किया है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

​क्यों खास है यह रेसिपी?

​शेफ रणवीर बरार की इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत है इसका बैटर. इसमें ब्रेड, बेसन और मैदा का ऐसा तालमेल बिठाया गया है कि इसका टेक्सचर एकदम ऑमलेट जैसा आता है. इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट की तैयारी लगती है और 15-20 मिनट में यह गरमा-गरम बनकर तैयार हो जाता है.

यहां देखें वीडियो-

अगर आप फटाफट इस रेसिपी को पढ़ना चाहते हैं, तो स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी नीचे है-

कैसे बनाएं बिना अंडे का ऑमलेट- (How To Make Eggless Omelette)

सामग्री-

ऑमलेट के लिए-

½ बड़ा चम्मच तेल

1 छोटा चम्मच बटर

1 प्याज, बारीक कटा हुआ

2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

½ इंच अदरक, बारीक कटा हुआ

1 टमाटर, बारीक कटा हुआ

1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, बारीक कटा हुआ

¼ कप प्रोसेस्ड चीज़, कद्दूकस किया हुआ

बैटर के लिए-

1 ब्रेड स्लाइस (किनारे हटाए हुए)

1 कप बेसन

⅓ कप मैदा

नमक स्वादानुसार

¼ छोटा चम्मच चीनी

1 बड़ा चम्मच केसर वाला पानी या हल्दी वाला पानी (वैकल्पिक)

1 कप दूध

½ से ¾ कप पानी

½ से 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा

1 से 2 बड़े चम्मच पिघला हुआ मक्खन

अन्य सामग्री-

1 बड़ा चम्मच तेल

1 टमाटर, आधा कटा हुआ

1 उबला हुआ आलू, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ

नमक स्वादानुसार

काली मिर्च पाउडर स्वादानुसार

ब्रेड ऑमलेट के लिए

1 छोटा चम्मच तेल

2 ब्रेड स्लाइस

1 बड़ा चम्मच मक्खन

3 से 4 बड़े चम्मच प्रोसेस्ड चीज़, कद्दूकस किया हुआ

गार्निशिंग के लिए-

हरा धनिया

बैटर बनाने की विधि-

एक बड़े बाउल में ब्रेड स्लाइस, बेसन, मैदा, नमक, चीनी और केसर/हल्दी वाला पानी डालें. इसमें दूध, पानी और बेकिंग सोडा मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें. ध्यान रखें कि बैटर में कोई गांठ न रहे. जरूरत हो तो हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करें. एक नॉन-स्टिक पैन में बटर मेल्ट करके डालें और फिर से अच्छी तरह फेंट लें. बैटर को 15 मिनट के लिए ढककर रख दें.

तैयारी-

नॉन-स्टिक पैन में तेल और बटर गरम करें. इसमें थोड़ा प्याज, हरी मिर्च, अदरक और टमाटर डालकर भूनें.

हरा धनिया डालकर 1 मिनट और पकाएं. अब एक करछी बैटर डालें और पैन को घुमाकर बैटर को समान रूप से फैला दें.

इसे तब तक पकाएं जब तक नीचे से गोल्डन न हो जाए और किनारे अलग होने न लगें.

ऑमलेट के एक तरफ कद्दूकस किया हुआ चीज़ डालें. ऑमलेट को रोल करें और निकाल लें.

ब्रेड एगलेस ऑमलेट बनाने की विधि-

दूसरे नॉन-स्टिक पैन में तेल गरम करें. बचा हुआ प्याज, हरी मिर्च और अदरक डालकर भून लें. टमाटर और हरा धनिया डालकर 1 मिनट पकाएं. एक करछी बैटर डालकर पूरे पैन में फैला दें. दोनों ब्रेड स्लाइस पर बटर लगाएं और बटर वाली साइड ऊपर रखते हुए ऑमलेट पर रखें. ऑमलेट को पलट दें ताकि दूसरी तरफ भी अच्छी तरह पक जाए. ऊपर से कद्दूकस किया हुआ चीज़ डालें और चारों तरफ से मोड़ दें. दूसरी ब्रेड स्लाइस ऊपर रखें और पलटकर दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्प होने तक सेंक लें. तैयार ब्रेड ऑमलेट को गरमा-गरम सर्व करें.

टमाटर और आलू की साइड डिश-

एक पैन में तेल गरम करें. इसमें टमाटर और उबला हुआ आलू डालें.

नमक और काली मिर्च डालकर हल्का गोल्डन होने तक पकाएं.

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