दूध, दही नहीं इस चीज के साथ खा लीजिए रोज 2 खजूर, इसके बाद जो होगा वो कर देगा आपको हैरान

Khajur with Desi Ghee Benefits: खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करना जरूरी है जो पोषक तत्वों से भरपूर हों. ताकि शरीर को सभी जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिल सकें. इन्हीं में से दो सुपरफूड हैं खजूर (Dates) और देसी घी (Desi Ghee). ये दोनों ही अपने आप में बहुत पौष्टिक हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ खाया जाए, तो इनके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं. आइए जानते हैं खजूर और देसी घी को साथ खाने के कमाल के फायदे.

खजूर और देसी घी में क्या है खास?

खजूर में प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा और ताकत देते हैं.

वहीं देसी घी में हेल्दी फैट्स, विटामिन A, D, E और K मौजूद होते हैं, जो दिल, त्वचा और दिमाग के लिए फायदेमंद हैं.

1. वजन बढ़ाने में मददगार (Weight Gain)

अगर आप बहुत दुबले-पतले हैं और नेचुरल तरीके से वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो देसी घी के साथ खजूर खाना फायदेमंद रहेगा. इनमें मौजूद कैलोरी, हेल्दी फैट और मिनरल्स शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ वेट गेन में मदद करते हैं.

2. पाचन बेहतर बनाता है (Improves Digestion)

कब्ज या पाचन से जुड़ी समस्या से परेशान हैं? तो रोज सुबह 2-3 खजूर पर थोड़ा सा देसी घी लगाकर खाएं. यह डाइजेशन सुधारने और कब्ज से राहत देने में मदद करता है.

3. हड्डियों को मजबूत बनाता है (Stronger Bones)

खजूर में पाया जाने वाला कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाते हैं. जब इसे देसी घी के साथ खाया जाए, तो इसका कैल्शियम अवशोषण (absorption) और बेहतर होता है, जिससे हड्डियां हेल्दी और मजबूत रहती हैं.

4. दिल को रखे हेल्दी (Healthy Heart)

देसी घी में पाया जाने वाला गुड फैट और खजूर में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं. इनका कॉम्बिनेशन कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने और हार्ट हेल्थ को बेहतर रखने में मदद करता है.

5. स्किन को दे नैचुरल ग्लो (Glowing Skin)

खजूर और देसी घी का सेवन करने से स्किन को अंदर से पोषण मिलता है. ये दोनों मिलकर स्किन को हाइड्रेटेड और ग्लोइंग बनाते हैं, साथ ही झुर्रियों और डलनेस को भी कम करते हैं.

कैसे करें सेवन (How to Eat)

रोज सुबह खाली पेट या नाश्ते से पहले 2-3 खजूर पर आधा चम्मच देसी घी लगाकर खाएं.

ठंड के मौसम में इन दोनों का साथ में सेवन शरीर को गर्म रखता है और दिनभर एनर्जी देता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)