भिंडी का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, यहां जानें इसे बनाने का सही तरीका

Bhindi Pani Ke Fayde: अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, तो भिंडी के पानी को अपनी दिनचर्या में शामिल कर कर सकते हैं. यहां जानें भिंडी पानी पीने के क्या फायदे हैं? 

Benefits of okra water

Bhindi Pani Ke Fayde: भिंडी में फाइबर, विटामिन ए, सी, के, फोलेट और कई जरूरी मिनरल पाए जाते हैं. ज्यादातर लोग इसकी सब्जी बनाकर इसका सेवन करना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर एक बार अपने इसका पानी पी लिया, तो इसके फायदे दोगुने भी हो सकते हैं. अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, तो भिंडी के पानी को अपनी दिनचर्या में शामिल कर कर सकते हैं. यहां जानें भिंडी पानी पीने के क्या फायदे हैं? 

क्या रोजाना भिंडी का पानी पीना ठीक है?

पाचन: भिंडी फाइबर से भरपूर है. अगर आप इसका पानी पीते हैं, तो पेट को साफ रख सकते हैं और कब्ज, गैस और अपच जैसी दिक्कतों से राहत पा सकते हैं. जो लोग पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहते हैं उनके लिए यह पानी फायदेमंद साबित हो सकता है. 

ब्लड शुगर: भिंडी का पानी डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है. इसका पानी शुगर के अवशोषण को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहने में मदद मिल सकती है. 

वजन: जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए भिंडी का पानी फायदेमंद हो सकता है. यह पेट को देर तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और वजन कंट्रोल में रहता है. 

हार्ट: भिंडी का पानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है और रक्त संचार बेहतर हो सकता है. दिल को स्वस्थ रखने के लिए भिंडी का पानी लाभदायक साबित हो सकता है. 

भिंडी पानी कैसे बनाएं?

भिंडी पानी बनाने के लिए भिंडी को अच्छी तरह धो लें, फिर दोनों तरफ से काटकर इन्हें एक गिलास पानी में डाल दें. रात भर या कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए भिगोकर रखें. फिर सुबह सुबह खाली पेट उस पानी को छानकर पी लें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

