Healthy Liver Foods: लिवर को ठीक करने के लिए क्या खाना चाहिए? डॉक्टर से जानिए कौन से हैं लिवर के लिए बेस्ट फूड्स

Liver Ko Healthy Rakhne Ke Liye Kya Khayen: लिवर हमारे शरीर का एक जरूरी अंग है और जब यह सही से काम नहीं करता है, तो इसका असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है. आज के समय में खराब लाइफस्टाइल के कारण लिवर पर दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण फैटी लिवर, लिवर इंफेक्शन और पाचन की समस्याएं अब आम हो गई हैं. ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बदलाव जरूरी हैं. आज हम आपको इस आर्टिकल में डॉ. सौरभ सेठी (गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट) द्वारा बताई गई कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें डाइट में शामिल कर आप लिवर को हेल्दी रख सकते हैं.

लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं

क्रैनबेरी जूस: क्रैनबेरी जूस अपने सूजनरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण लिवर के लिए लाभकारी है. यह लिवर की कार्य क्षमता को बहत्तर बनाता है, जिससे फैटी लिवर जैसी बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा समर्थित अध्ययनों और रिसर्च के मुताबिक भी क्रैनबेरी लिवर के लिए बेहद फायदेमंद है.

अनार: अनार में पाए जाने वाले शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण लिवर को डिटॉक्स करते हैं और फैटी लिवर जैसी दिक्कतों से राहत दिलाने में मदद करते हैं. लिवर को हेल्दी रखने के लिए नियमित रूप से अनार को अपनी डाइट में शामिल करना लाभदायक साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: सडन कार्डियक अरेस्ट क्यों आता है? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और शुरुआती लक्षण

सेब और दालचीनी: सेब में पेक्टिन नामक फाइबर पाया जाता है, जो लिवर की सफाई में मदद करता है. वहीं, दालचीनी में पाए जाने वाले गुण फैटी लिवर जैसी दिक्कतों से राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं. ऐसे में अगर आप इनका सेवन करते हैं तो पाचन और लिवर दोनों स्वस्थ रख सकते हैं.

चुकंदर: चुकंदर खून को साफ करता है और लिवर को एक्टिव बनाता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लिवर को डैमेज होने से बचाने में मदद करते हैं. आप चाहें, तो इसका जूस या सलाद किसी भी तरह सेवन कर सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)