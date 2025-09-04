लिवर की खराबी के ये 5 लक्षण बिल्कुल न करें नजरअंदाज, जानिए तुरंत काम आने वाले उपाय

Liver Damage Symptoms : दोस्तों, जब बात शरीर के अंदरूनी कामों की होती है, तो हम अक्सर दिल और दिमाग का ज़िक्र करते हैं. लेकिन एक ऐसा अंग भी है जो हर दिन चुपचाप 500 से ज्यादा काम करता है - वो है लीवर. यह शरीर का असली सुपरहीरो है जो न सिर्फ खाना पचाने में मदद करता है बल्कि जहरीले तत्वों को बाहर निकालने, ऊर्जा बनाने और रोगों से लड़ने में भी बड़ी भूमिका निभाता है. लेकिन जब यही लीवर धीरे-धीरे खराब होने लगता है, तो शरीर कुछ संकेत देने लगता है जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. आइए जानते हैं लिवर खराब होने के 5 बड़े लक्षण और उपचार के आसान तरीके.

लिवर की खराबी के 5 लक्षण (5 Liver Damage Symptoms)

ये भी पढ़ें: आप भी अपने बच्चे को देते हैं क्रीम वाले बिस्कुट तो एक बार जान लीजिए असल में ये क्रीम क्या है और इसके नुकसान

1. लगातार थकान और कमजोरी

अगर आपको बिना मेहनत के भी थकावट महसूस होती है, शरीर में हमेशा सुस्ती बनी रहती है, तो यह लीवर से जुड़ी परेशानी का संकेत हो सकता है. लीवर शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और जब वह ठीक से काम नहीं करता, तो ऊर्जा बनना कम हो जाती है जिससे थकान होती है.

2. भूख न लगना और वजन कम होना

भूख न लगना, अचानक वजन कम होना या खाने की इच्छा खत्म हो जाना भी लीवर में खराबी का लक्षण हो सकता है. जब लिवर की काम करने की क्षमता घटती है, तो वह पोषण को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिससे शरीर कमजोर होता है.

3. पेट में सूजन या दर्द

अगर आपको अक्सर पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन या हल्का दर्द महसूस होता है, खासकर दाहिनी ओर, तो यह लीवर सूजन की तरफ इशारा करता है. यह स्थिति धीरे-धीरे बढ़कर गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है.

4. आंखों और स्किन का पीला पड़ना

यह लक्षण पीलिया का होता है, जो लीवर की खराबी का सबसे आम और साफ संकेत है. जब लीवर बिलीरुबिन नामक पिगमेंट को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता, तो वह खून में बढ़ जाता है और स्किन और आंखों का रंग पीला होने लगता है.

5. पैरों में सूजन और आसानी से चोट लगना

लीवर जब सही से काम नहीं करता, तो शरीर में प्रोटीन का स्तर घटने लगता है जिससे पैरों और टखनों में सूजन आ सकती है. साथ ही, खून जमाने वाले तत्व भी कम बनने लगते हैं जिससे हल्की चोट में भी ज्यादा खून बह सकता है.

लिवर का इलाज और बचाव ( How to Protect Your Liver)

संतुलित भोजन लें: हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज और हल्की चिकनाई वाले प्रोटीन को खाना शामिल करें.

शराब से दूरी बनाएं: शराब लीवर का सबसे बड़ा दुश्मन है. इसे पूरी तरह से छोड़ना सबसे जरूरी कदम है.

नियमित व्यायाम करें: रोजाना 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज से फैटी लीवर की संभावना कम होती है.

पर्याप्त पानी पिएं: दिन भर में 8–10 गिलास पानी लीवर को साफ रखने में मदद करता है.

वैक्सीन लगवाएं: हेपेटाइटिस ए और बी जैसी बीमारियों से बचने के लिए टीका जरूर लगवाएं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)