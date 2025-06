डायबिटीज के मरीज हैं तो सुबह खाली पेट कर लें इन 5 चीजों का सेवन, पूरे दिन कंट्रोल रहेगा ब्लड शुगर लेवल

Foods To Eat In An Empty Stomach In Diabetes: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो किसी को एक बार हो जाती है तो इसके लिए जिंदगी भर आपको परहेज करना पड़ता है. अपने खान-पान का विशेष ख्याल रखना पड़ता है. बता दें कि डायबिटीज होने पर शरीर में पैंक्रियाज में उचित मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है जिस वजह से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल से बाहर हो जाता है और बढ़ने लगता है. अगर इसे सही समय पर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ये समस्या कई दूसरी गंभीर बीमारियों की चपेट में भी ला सकता है. इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है. आप सिर्फ इसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी अपनी लाइफस्टाइल और खानपान में बदलाव करके. अगर आप ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपको सुबह खाली पेट कुछ चीजों का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीजें जिनका सेवन डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं डायबिटीज के मरीजों को सुबह खाली पेट किन चीजों का सेवन करना चाहिए.

डायबिटीज के मरीजों को सुबह खाली पेट खानी चाहिए ये चीजें

अंकुरित मेथी

ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए सुबह खाली पेट अंकुरित मेथी के बीजों का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें पाया जाने वाला फाइबर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

हल्दी का पानी

सुबह खाली पेट हल्दी के पानी का सेवन भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद कर सकता है. इसके साथ ही यह शरीर में सूजन की समस्या को कम करने में भी मदद करती है.

भीगे हुए अंजीर

डायबिटीज के मरीजों के लिए सुबह खाली पेट भीगे हुए अंजीर का सेवन भी फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन, फाइबर, मैग्रनीशियम और एंटीऑक्सीडेंट गुण ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.

अंकुरित मूंग दाल

मूंग दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए सुबह खाली पेट अंकुरित मूंग दाल का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

दालचीनी का पानी

शुगर के मरीजों के सुबह खाली पेट दालचीनी के पानी का सेवन करना भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. इसका नियमित तौर पर सेवन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)