धुरंधर 2 थाली नहीं खाई, तो कुछ नहीं खाया! एक प्लेट में 26 आइटम, फूडी के लिए किसी दावत से कम नहीं...

Dhurandhar 2 Thali Viral Video: अगर आप भी खाने के शौकीन हैं तो ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं. हाल ही में दिल्ली के एक फूड वेंडर की खास ‘धुरंधर 2' थाली सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है. इस थाली में एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 26 तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं. इस थाली का नाम रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म से प्रेरित बताया जा रहा है, जिससे इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई है.

स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स तक लंबी लिस्ट-

इस खास थाली की शुरुआत फ्रेंच फ्राइज से होती है. इसके बाद प्लेट में फ्राइड मोमोज, स्वीट कॉर्न और स्प्रिंग रोल्स डाले जाते हैं. फिर दही के शोले, ड्राई मंचूरियन, नूडल्स और बेबी डॉल चाप शामिल किए जाते हैं. इसके बाद वेज सीक कबाब और पनीर टिक्का भी जोड़ा जाता है. मेन कोर्स में चटपटी चाप, दाल मखनी, शाही पनीर, रोगन जोश चाप, मशरूम मसाला और राजमा मसाला जैसे स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं.

रोटी-चावल और मिठाई का भी खास इंतजाम-

इस थाली में सिर्फ सब्जियां ही नहीं, बल्कि खाने के साथ मिक्स रायता, मटर वाले बासमती चावल, रुमाली रोटी, बटर नान, लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी और पापड़ भी दिए जाते हैं. मिठाई के तौर पर इसमें गुलाब जामुन और दो तरह की आइसक्रीम, चॉकलेट और वनीला भी शामिल हैं.

सोशल मीडिया पर छाया ये अनोखा फूड कॉम्बो

इस 26 डिश वाली थाली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसकी वैरायटी और शानदार प्रेजेंटेशन को देखकर काफी उत्साहित हैं. कई यूजर्स का कहना है कि ये सिर्फ एक थाली नहीं, बल्कि पूरा फूड एक्सपीरियंस है.

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