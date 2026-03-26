खजूर से घर पर ऐसे बनाएं छुआरा, जानिए 1 किलो बनाने के लिए कितने खजूर चाहिए?

Khajur Se 1 Kilo Chuara Kaise Banayein: खजूर स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना माना जाता है और जब इसे सुखाकर छुआरा बनाया जाता है तो इसके फायदे और भी बढ़ जाते हैं. बाजार में मिलने वाले छुआरे अक्सर महंगे होते हैं और कई बार उनकी क्वालिटी भी ठीक नहीं होती. ऐसे में अगर आप घर पर ही छुआरा बनाते हैं तो यह न सिर्फ सस्ता पड़ता है बल्कि खाने के लिए पूरी तरह शुद्ध और सुरक्षित भी होता है. अच्छी बात यह है कि इसे बनाना बहुत आसान है और थोड़ी सी सावधानी के साथ आप लंबे समय तक चलने वाला हेल्दी स्नैक तैयार कर सकते हैं.

1 किलो छुआरा बनाने के लिए कितने खजूर चाहिए?

अगर आप सोच रहे हैं कि 1 किलो छुआरा बनाने के लिए कितने खजूर लगेंगे, तो इसका सीधा जवाब है कि ताजे खजूर का वजन सुखाने के बाद कम हो जाता है. आमतौर पर खजूर सुखाने पर उनका वजन 30 से 40 प्रतिशत तक घट जाता है. यानी 1 किलो छुआरा बनाने के लिए आपको लगभग 1.5 से 1.7 किलो ताजे खजूर की जरूरत होगी. यह मात्रा खजूर की क्वालिटी और उसमें मौजूद नमी पर निर्भर करती है.

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धूप में छुआरा बनाने का तरीका

घर पर छुआरा बनाने का सबसे आसान और पारंपरिक तरीका है धूप में सुखाना. इसके लिए सबसे पहले अच्छे और हल्के सख्त खजूर चुनें. बहुत नरम खजूर सही से सूख नहीं पाते. खजूर को साफ पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लें.

अब इन्हें एक ट्रे या जाली पर फैलाकर तेज धूप में रखें. ध्यान रखें कि खजूर एक-दूसरे के ऊपर न हों. दिन में 2 से 3 बार इन्हें पलटते रहें ताकि हर तरफ से बराबर सूख सकें. ऊपर से हल्का कपड़ा या जाली ढक दें ताकि धूल और कीड़े न लगें. मौसम के हिसाब से 7 से 12 दिन में छुआरा तैयार हो जाता है.

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ओवन में जल्दी कैसे बनाएं?

अगर धूप में सुखाना संभव नहीं है तो ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए ओवन को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें. खजूर को ट्रे में फैलाकर रखें और ओवन का दरवाजा थोड़ा खुला रखें ताकि नमी बाहर निकल सके. करीब 6 से 8 घंटे में खजूर सूखकर छुआरा बन जाते हैं.

स्टोर करने का सही तरीका

छुआरा बनने के बाद इसे एयरटाइट कंटेनर में रखें और नमी से दूर रखें. लंबे समय तक स्टोर करना हो तो फ्रिज में रखना बेहतर रहता है. छुआरा ऊर्जा (Energy) का अच्छा स्रोत होता है और इसमें फाइबर (Fibre), आयरन (Iron) और पोटैशियम (Potassium) भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को ताकत देने के साथ इम्यूनिटी (Immunity) बढ़ाने में मदद करते हैं.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)