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5 दिन बिना गैस जलाए खाना बनाने का चैलेंज: जान लीजिए हर दिन के लिए एक नई रेसिपी, स्वाद के साथ हेल्दी भी!

No-cook Recipes: खास बात यह है कि 5 दिनों में बनने वाली इन नो कुक रेसिपी में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और समय भी बचता है. तो चलिए जानते हैं आप बिना गैस के क्या क्या बना सकते है.

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5 दिन बिना गैस जलाए खाना बनाने का चैलेंज: जान लीजिए हर दिन के लिए एक नई रेसिपी, स्वाद के साथ हेल्दी भी!
No-cook Recipes: 5 नो कुकिंग रेसिपीज.

5-day No-cook Meal Plan: आजकल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत और कमी के बीच कई लोग हेल्दी और स्मार्ट कुकिंग की ओर भी ध्यान दे रहे हैं. ऐसे में बिना गैस के खाना बनाने का चैलेंज न सिर्फ आपके बजट को संभाल सकता है, बल्कि आपकी किचन स्किल्स को भी नई दिशा देता है. यह चैलेंज आपको सिखाता है कि बिना आग के भी स्वादिष्ट, पौष्टिक और मजेदार खाना तैयार किया जा सकता है. खास बात यह है कि इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और समय भी बचता है. अगर आप भी कुछ नया ट्राय करना चाहते हैं या इमरजेंसी में बिना गैस के काम चलाना चाहते हैं, तो ये 5 दिन का प्लान आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

बिना गैस के बनाई जाने वाली 5 रेसिपीज | 5 Recipes That Require No Cooking

दिन 1: फ्रूट-नट सलाद

पहले दिन की शुरुआत हल्के और हेल्दी ऑप्शन से करें. कटे हुए सेब, केला, पपीता और अंगूर लें. इसमें शहद, चाट मसाला और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिलाएं. यह सलाद विटामिन और एनर्जी से भरपूर होता है और मिनटों में तैयार हो जाता है.

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दिन 2: वेज सैंडविच (नो कुक)

ब्रेड स्लाइस पर बटर या मेयोनीज़ लगाएं. खीरा, टमाटर, प्याज, उबले आलू (पहले से उबले हुए) डालें और चाट मसाला छिड़कें. इसे टोस्ट करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही खाएं और स्वाद लें.

दिन 3: स्प्राउट्स चाट

अंकुरित मूंग या चना लें. इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू का रस और नमक मिलाएं. यह प्रोटीन से भरपूर और डाइजेशन के लिए बेहतरीन है.

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दिन 4: दही-चिया पुडिंग

दही में चिया सीड्स, शहद और फल मिलाएं. इसे 1–2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें. यह ठंडा-ठंडा हेल्दी डेज़र्ट बन जाता है जो पेट को भी ठंडक देता है.

दिन 5: रोल या रैप (रेडी रोटी के साथ)

बाजार से लाई गई रेडी रोटी या टॉर्टिला लें. उसमें सलाद, सॉस, पनीर (कच्चा या मैरिनेटेड) भरें और रोल बना लें. यह एक फुल मील जैसा है जो पेट भी भरता है और स्वाद भी देता है.

कुछ जरूरी टिप्स:

  • हमेशा ताजे और साफ-सुथरे सामग्री का इस्तेमाल करें.
  • फ्रिज का सही उपयोग करें ताकि चीजें खराब न हों.
  • प्रोटीन, फाइबर और विटामिन का बैलेंस बनाए रखें.
  • बच्चों और बुजुर्गों के लिए हल्के और सुपाच्य विकल्प चुनें.

बिना गैस के खाना बनाना मुश्किल नहीं, बल्कि एक मजेदार और क्रिएटिव अनुभव हो सकता है. यह चैलेंज आपको सिखाता है कि सीमित संसाधनों में भी आप हेल्दी और टेस्टी खाना बना सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

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