Strawberry Protein Rabri Recipe: फिटनेस लवर्स के लिए खास मिठाई , घर पर बनाएं स्ट्रॉबेरी प्रोटीन रबड़ी

Strawberry Protein Rabri Recipe: अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं लेकिन साथ ही अपनी हेल्थ और फिटनेस को लेकर भी सजग रहते हैं, तो यह रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित हो सकती है. आमतौर पर रबड़ी जैसी मिठाई को लोग भारी और ज्यादा कैलोरी (Calorie) वाला मानते हैं, इसलिए इससे दूरी बना लेते हैं. लेकिन अब आप बिना किसी गिल्ट के इसका स्वाद ले सकते हैं. स्ट्रॉबेरी प्रोटीन (Protein) रबड़ी एक ऐसा हेल्दी ट्विस्ट है, जिसमें पारंपरिक स्वाद के साथ न्यूट्रिशन (Nutrition) भी मिलता है. इसमें दूध की मलाईदार टेक्सचर, स्ट्रॉबेरी की हल्की खटास और प्रोटीन का शानदार कॉम्बिनेशन इसे खास बनाता है. यह डेजर्ट खासकर उन लोगों के लिए बेहतर है जो वर्कआउट करते हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.

स्ट्रॉबेरी प्रोटीन रबड़ी बनाने के लिए सामग्री- (Ingredients For Making Strawberry Protein Rabri)

फुल क्रीम दूध- 1 लीटर

ताजी स्ट्रॉबेरी- 1 कप (कटी हुई)

प्रोटीन पाउडर (वनीला फ्लेवर)- 2 बड़े चम्मच

शहद या चीनी- स्वाद अनुसार

इलायची पाउडर- आधा छोटा चम्मच

बादाम और पिस्ता - 2 बड़े चम्मच (कटे हुए)

केसर- 5-6 धागे (वैकल्पिक)

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स्ट्रॉबेरी प्रोटीन रबड़ी बनाने की विधि- (How To Make Strawberry Protein Rabri)

सबसे पहले एक भारी तले वाले बर्तन में दूध को धीमी आंच पर उबालने के लिए रखें. दूध को बीच-बीच में चलाते रहें ताकि यह नीचे न लगे और धीरे-धीरे गाढ़ा हो जाए. जब दूध लगभग आधा रह जाए तो इसमें इलायची पाउडर और केसर डाल दें. अब इसमें कटी हुई स्ट्रॉबेरी डालें और 5 से 7 मिनट तक पकाएं ताकि स्ट्रॉबेरी नरम हो जाए और उसका फ्लेवर दूध में अच्छी तरह मिल जाए. इसके बाद गैस धीमी करें और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें. अब इसमें प्रोटीन पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें. ध्यान रखें कि दूध ज्यादा गर्म न हो, वरना पाउडर में गांठें बन सकती हैं. आखिर में स्वाद अनुसार शहद या चीनी मिलाएं और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालकर सजाएं. इसे ठंडा करके सर्व करें. ऊपर से ताजी स्ट्रॉबेरी के टुकड़े डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.

यह रबड़ी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हेल्दी भी है. इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है जो शरीर को ताकत देती है और मसल्स के लिए फायदेमंद होती है. स्ट्रॉबेरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं. अगर आप मीठा खाने के साथ फिट रहना चाहते हैं, तो स्ट्रॉबेरी प्रोटीन रबड़ी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)