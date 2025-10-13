Dhanteras Date 2015: कब है धनतेरस? जानें तिथि, महत्व और किस रंग का लगाएं भोग

Dhanteras Bhog 2025: मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की आराधना का त्योहार धनतेरस, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है. इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा है. धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और श्रीगणेश के साथ धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है. जिन्हें विष्णु भगवान का ही एक रूप माना गया है. इस दिन सोने और चांदी की खरीदारी करना शुभ माना जाता है. तो चलिए जानते हैं मां लक्ष्मी और श्रीगणेश चढ़ाया जाने वाला भोग.

धनतेरस पर बनाएं ये खास भोग (Dhanteras Bhog Recipe)

माना जाता है कि मां लक्ष्मी को पीली चीजों का भोग अति प्रिय है. वहीं इस दिन गणेश जी की पूजा भी होती है और गजानन को बेसन के लड्डू अधिक प्रिय हैं और धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और धन्वंतरि को पीली मिठाई का भोग लगाते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं बेसन के लड्डू.

कैसे बनाएं बेसन के लड्डू- (Besan ke ladoo laddu)

सामग्री-

बेसन

घी

चीनी

इलायची पाउडर

बादाम

चांदी का वर्क

पिस्ता

वि​धि-

बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाही में घी और बेसन को मिक्स करें और कुछ मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ दें. इसे तब तक भूनें जब तक इसका कलर भूरे रंग का न हो जाए. इसका रंग हल्का ब्राउन रहना चाहिए. आंच बंद कर दें और इस मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दें. ठंडा हो जाने पर इसमें चीनी का पाउडर और इलायची पाउडर मिक्स करें. इन लड्डूओं को आप 4 से 5 सप्ताह के लिए एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं. दोनों चीजों को अच्छी तरह मिला लेने के बाद अपनी हथेलियों का इस्तेमाल कर लड्डू तैयार करें. गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर चांदी का वर्क और बादाम लगाएं.

धनतेरस का महत्व- (Importnace Of Dhanteras)

धनतेरस पर मां लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर और धन्वंतरि की पूजा की जाती है. इस दिन शाम के वक्त परिवार के साथ विधि विधान से पूजा करने और सोने या चांदी की खरीदारी करने का महत्व है. माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सम्पन्नता आती है.

