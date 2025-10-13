विज्ञापन
विशेष लिंक

Dhanteras Date 2015: कब है धनतेरस? जानें तिथि, महत्व और किस रंग का लगाएं भोग

Dhanteras Date 2015: धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और श्रीगणेश के साथ धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है. जिन्हें विष्णु भगवान का ही एक रूप माना गया है.

Read Time: 3 mins
Share
Dhanteras Date 2015: कब है धनतेरस? जानें तिथि, महत्व और किस रंग का लगाएं भोग
Dhanteras Date 2015: कब है धनतेरस.

Dhanteras Bhog 2025: मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की आराधना का त्योहार धनतेरस, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है. इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा है. धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और श्रीगणेश के साथ धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है. जिन्हें विष्णु भगवान का ही एक रूप माना गया है. इस दिन सोने और चांदी की खरीदारी करना शुभ माना जाता है. तो चलिए जानते हैं मां लक्ष्मी और श्रीगणेश चढ़ाया जाने वाला भोग.

धनतेरस पर बनाएं ये खास भोग (Dhanteras Bhog Recipe)

माना जाता है कि मां लक्ष्मी को पीली चीजों का भोग अति प्रिय है. वहीं इस दिन गणेश जी की पूजा भी होती है और गजानन को बेसन के लड्डू अधिक प्रिय हैं और धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और धन्वंतरि को पीली मिठाई का भोग लगाते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं बेसन के लड्डू.

कैसे बनाएं बेसन के लड्डू- (Besan ke ladoo laddu)

सामग्री-

  • बेसन
  • घी
  • चीनी 
  • इलायची पाउडर
  • बादाम
  • चांदी का वर्क 
  • पिस्ता

वि​धि-

बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाही में घी और बेसन को मिक्स करें और कुछ मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ दें. इसे तब तक भूनें जब तक इसका कलर भूरे रंग का न हो जाए. इसका रंग हल्का ब्राउन रहना चाहिए. आंच बंद कर दें और इस मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दें. ठंडा हो जाने पर इसमें चीनी का पाउडर और इलायची पाउडर मिक्स करें. इन लड्डूओं को आप 4 से 5 सप्ताह के लिए एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं. दोनों चीजों को अच्छी तरह मिला लेने के बाद अपनी हथेलियों का इस्तेमाल कर लड्डू तैयार करें. गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर चांदी का वर्क और बादाम लगाएं. 

ये भी पढ़ें- Chhath Puja 2025: कब है छठ पूजा? जानें नहाए-खाए से लेकर सूर्योदय अर्घ्य का शुभ मुहूर्त और ठेकुआ प्रसाद रेसिपी 

Latest and Breaking News on NDTV

धनतेरस का महत्व- (Importnace Of Dhanteras)

धनतेरस पर मां लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर और धन्वंतरि की पूजा की जाती है.  इस दिन शाम के वक्त परिवार के साथ विधि विधान से पूजा करने और सोने या चांदी की खरीदारी करने का महत्व है. माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सम्पन्नता आती है.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhanteras Date 2015, Dhanteras Tithi, Dhanteras Importance, Dhanteras Shubh Muhurat, Dhanteras Prasad Color, Dhanteras Bhog Recipe
Get App for Better Experience
Install Now