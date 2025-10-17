विज्ञापन
Dhanteras 2025: इस धनतेरस केवल सोना और चांदी नहीं बल्कि अपनी सेहत पर भी दें ध्यान

Dhanteras 2025: “धन” शब्द का अर्थ केवल माता लक्ष्मी से नहीं है, ये भगवान धन्वंतरि से भी है, जो समुद्र मंथन से अमृत और आयुर्वेद से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे.

Dhanteras 2025: इस धनतेरस केवल सोना और चांदी नहीं बल्कि अपनी सेहत पर भी दें ध्यान
इस धनतेरस अपनी सेहत का रखें खास ख्याल.

Dhanteras Health: दीवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है बल्कि इसकी तैयारी और ये सेलीब्रेशन काफी समय पहले से शुरू हो जाता है. घरों में दीवाली की तैयारियां करने से लेकर के भाई दूज के दिन तक इसको सेलीब्रेट किया जाता है. बता दें कि दीवाली की शुरूआत होती है धनतेरस के साथ . इस दिन लोग सोने और चांदी की चीजें और बर्तन खरीदते हैं. बर्तन खरीदने, सोना खरीदना धनतेरस के दिन शुभ माना जाता है. सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदने के लिए लोग भाग-दौड़ करते हैं, ये मानते हुए कि ऐसा करना हमारे घर में समृद्धि लेकर आएगा. लेकिन बहुत कम लोग याद रखते हैं कि धनतेरस कभी इस बारे में नहीं थी कि हम क्या खरीदते हैं, बल्कि इस बारे में थी कि हम क्या संजोते हैं.

“धन” शब्द का अर्थ केवल माता लक्ष्मी से नहीं है, ये भगवान धन्वंतरि से भी है, जो समुद्र मंथन से अमृत और आयुर्वेद से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे.

यह दिन उनके अवतरण का प्रतीक है एक याद दिलाने वाला संदेश कि असली धन सबसे पहले स्वास्थ्य है. हमारे प्राचीन ऋषि जानते थे कि समृद्धि वहीं से बहती है, जहाँ शरीर संतुलित, पवित्र और कृतज्ञ होता है.

जब हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, ऐसे भोजन से जो पोषण दे, ऐसे विचारों से जो मन को शांत करें, और ऐसे कर्मों से जो आत्मा को ऊँचा उठाएँ तब हम उस शरीर का आदर करते हैं जिसके माध्यम से दिव्यता स्वयं प्रकट होती है.

शायद इस धनतेरस, असली ख़रीद सोना या चांदी नहीं है, बल्कि एक संकल्प है-

  • थकने पर आराम करने का.
  • अच्छे से खाना खाने का.
  • प्यार से अपने शरीर को चलाने का,और कृतज्ञता को अपना सबसे सुंदर आभूषण बनाने का.

क्योंकि ऐसा सोना लेने का क्या फायदा जिसको लेते हुए आपके हाथ कांप रहे हों. क्या फायदा ऐसी चांदी लेने का अगर उसके नीचे धड़कने वाला दिन शांत रहना भूल गया हो.

इसलिए इस धनतेरस पर सोना, चांदी खरीदने की जगह आप चुनें हेल्थ, शांति और भक्ति का धन, जो न किसी बाजार में बिकता है,और न किसी कीमत से आंका जा सकता है. तो इस  बार धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने के साथ ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का संकल्प भी लें. 

