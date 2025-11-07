बासी मुंह नींबू पानी में मिलाकर पी लें ये देसी चीज, तेजी से घटेगा वजन, जानें किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

Lemon Water With Jaggery Benefits: गुड़ का सेवन सर्दियों के मौसम में सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. क्योंकि इसका तासीर गर्म होती है जो सर्दी से बचाने में भी मददगार हैं. आपको बता दें कि गुड़ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, आयरन, फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर जैसे गुण पाए जाते हैं. अगर आप रोजाना गुड़ वाली ड्रिंक का खाली पेट सेवन करते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. ये ड्रिंक उन लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकती है जो अपने वजन को कम करना चाहते हैं. क्योंकि ठंड के मौसम में वजन बढ़ने की समस्या भी काफी देखी जाती है. वजन को कम करना कोई एक दिन का काम नहीं है इसे कम करने के लिए डेली व्यायाम, कैलोरी कंट्रोल हेल्दी डाइटिंग अहम है. नींबू पानी और गुड़ से बनी ड्रिंक का सेवन सेहत के लिए कमाल माना जाता है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं और क्या हैं इसके फायदे.

कैसे बनाएं नींबू और गुड़ वाली ड्रिंक- (How To Make Jaggery And Lemon Water)

सबसे पहले गुड़ का एक छोटा टुकड़ा लें और उसे एक गिसा पानी में उबाल लें. एक बार हो जाने के बाद, पानी को छान लें और इसे सामान्य तापमान तक ठंडा होने दें. अब पानी में एक टी स्पून नींबू के रस को डाल कर मिलाएं और पी लें.

नींबू पानी में गुड़ मिलाकर पीने के फायदे- (Benefits Of Lemon Water With Jaggery)

नींबू विटामिन सी का एक जाना माना सोर्स है, यह तत्व हाइड्रेशन और पाचन में सुधार करने में मददगार है. अगर आप हेल्दी तरीके से वजन को कम करना चाहते हैं तो खाली पेट नींबू पानी में गुड़ मिलाकर पी सकते हैं. मोटापा आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. जरूरत से ज्यादा बढ़े हुए वजन से न सिर्फ लुक्स खराब लगता है बल्कि शरीर को कई अन्य समस्याएं भी हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)