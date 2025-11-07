विज्ञापन
विशेष लिंक

बासी मुंह नींबू पानी में मिलाकर पी लें ये देसी चीज, तेजी से घटेगा वजन, जानें किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

Lemon Water With Jaggery: सर्दियों के मौसम में गुड़ का सेवन काफी अच्छा माना जाता है. क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है. अगर आप नींबू पानी में गुड़ मिलाकर पीते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
बासी मुंह नींबू पानी में मिलाकर पी लें ये देसी चीज, तेजी से घटेगा वजन, जानें किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन
Lemon Water With Jaggery: नींबू पानी में गुड़ मिलाकर पीने के फायदे.

Lemon Water With Jaggery Benefits: गुड़ का सेवन सर्दियों के मौसम में सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. क्योंकि इसका तासीर गर्म होती है जो सर्दी से बचाने में भी मददगार हैं. आपको बता दें कि गुड़ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, आयरन, फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर जैसे गुण पाए जाते हैं. अगर आप रोजाना गुड़ वाली ड्रिंक का खाली पेट सेवन करते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. ये ड्रिंक उन लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकती है जो अपने वजन को कम करना चाहते हैं. क्योंकि ठंड के मौसम में वजन बढ़ने की समस्या भी काफी देखी जाती है. वजन को कम करना कोई एक दिन का काम नहीं है इसे कम करने के लिए डेली व्यायाम, कैलोरी कंट्रोल हेल्दी डाइटिंग अहम है. नींबू पानी और गुड़ से बनी ड्रिंक का सेवन सेहत के लिए कमाल माना जाता है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं और क्या हैं इसके फायदे.

कैसे बनाएं नींबू और गुड़ वाली ड्रिंक- (How To Make Jaggery And Lemon Water)

सबसे पहले गुड़ का एक छोटा टुकड़ा लें और उसे एक गिसा पानी में उबाल लें. एक बार हो जाने के बाद, पानी को छान लें और इसे सामान्य तापमान तक ठंडा होने दें. अब पानी में एक टी स्पून नींबू के रस को डाल कर मिलाएं और पी लें. 

ये भी पढ़ें- रोजाना खाली पेट आंवले का पानी पीने से क्या होता है, किन लोगों को पीना चाहिए Amla Water 

Latest and Breaking News on NDTV

नींबू पानी में गुड़ मिलाकर पीने के फायदे- (Benefits Of Lemon Water With Jaggery)

नींबू विटामिन सी का एक जाना माना सोर्स है, यह तत्व हाइड्रेशन और पाचन में सुधार करने में मददगार है. अगर आप हेल्दी तरीके से वजन को कम करना चाहते हैं तो खाली पेट नींबू पानी में गुड़ मिलाकर पी सकते हैं. मोटापा आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. जरूरत से ज्यादा बढ़े हुए वजन से न सिर्फ लुक्स खराब लगता है बल्कि शरीर को कई अन्य समस्याएं भी हो सकती है.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lemon Water With Jaggery, Lemon Water With Jaggery Benefits Hindi, Weight Loss, Detox Weight Loss Drink, Jaggery And Lemon Water
Get App for Better Experience
Install Now